К отбору на женский олимпийский волейбольный турнир готовятся 15 россиянок

В составе женской сборной России по волейболу к отборочному турниру Олимпиады-2020 готовятся 15 игроков. Соревнования пройдут со 2 по 4 августа в Калининграде. Соперницами нашей национальной команды станут Корея, Мексика и Канада. Приводим полный список спортсменок, вызванных главным тренером Вадимом Панковым.
|
Игрок
|
Возраст
|
Амплуа
|
Клуб
|
Евгения Старцева
|
30
|
Связующая
|
Динамо Каз
|
Татьяна Романова
|
24
|
Связующая
|
Уралочка
|
Ирина Королева
|
27
|
Центральная блокирующая
|
Динамо Каз
|
Ирина Фетисова
|
24
|
Центральная блокирующая
|
Динамо М
|
Екатерина Ефимова
|
26
|
Центральная блокирующая
|
Динамо М
|
Ангелина Лазаренко
|
21
|
Центральная блокирующая
|
Волеро Франция*
|
Наталия Гончарова
|
30
|
Диагональная
|
Динамо М
|
Мария Халецкая
|
24
|
Диагональная
|
Динамо Кр
|
Ирина Воронкова
|
23
|
Доигровщица
|
Локомотив
|
Ксения Парубец
|
24
|
Доигровщица
|
Уралочка
|
Маргарита Курило
|
26
|
Доигровщица
|
Енисей
|
Анна Котикова
|
19
|
Доигровщица
|
Динамо Каз
|
Татьяна Юринская
|
23
|
Доигровщица
|
Заречье-Одинцово
|
Алла ГАЛКИНА
|
27
|
Либеро
|
Локомотив
|
Дарья Пилипенко
|
29
|
Либеро
|
Динамо-Метар**
* Летом 2019 года перешла в краснодарское "Динамо".
** Летом 2019 года перешла в "Уралочку". (Вячеслав Короткин)