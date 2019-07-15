К отбору на женский олимпийский волейбольный турнир готовятся 15 россиянок

В составе женской сборной России по волейболу к отборочному турниру Олимпиады-2020 готовятся 15 игроков. Соревнования пройдут со 2 по 4 августа в Калининграде. Соперницами нашей национальной команды станут Корея, Мексика и Канада. Приводим полный список спортсменок, вызванных главным тренером Вадимом Панковым.

Игрок Возраст Амплуа Клуб Евгения Старцева 30 Связующая Динамо Каз Татьяна Романова 24 Связующая Уралочка Ирина Королева 27 Центральная блокирующая Динамо Каз Ирина Фетисова 24 Центральная блокирующая Динамо М Екатерина Ефимова 26 Центральная блокирующая Динамо М Ангелина Лазаренко 21 Центральная блокирующая Волеро Франция* Наталия Гончарова 30 Диагональная Динамо М Мария Халецкая 24 Диагональная Динамо Кр Ирина Воронкова 23 Доигровщица Локомотив Ксения Парубец 24 Доигровщица Уралочка Маргарита Курило 26 Доигровщица Енисей Анна Котикова 19 Доигровщица Динамо Каз Татьяна Юринская 23 Доигровщица Заречье-Одинцово Алла ГАЛКИНА 27 Либеро Локомотив Дарья Пилипенко 29 Либеро Динамо-Метар**

* Летом 2019 года перешла в краснодарское "Динамо".

** Летом 2019 года перешла в "Уралочку". (Вячеслав Короткин)