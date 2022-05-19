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Грачева оценила шансы Воронкова стать главным тренером мужской сборной России

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Волейболистка Татьяна Грачева оценила шансы Андрея Воронкова стать главным тренером мужской сборной России после оскорбительного высказывания в адрес кубинской спортсменки екатеринбургской «Уралочки-НТМК».

«Вероятно, эта ситуация сыграет свою роль. Даже если не будет какого-то сурового наказания, то его репутация изменилась, наверное, не в лучшую сторону. Но на пост главного тренера огромная конкуренция, если брать хотя бы те имена, которые озвучили. Среди них в том числе Константин Брянский, который выиграл с «Динамо» два чемпионства подряд. Эту конкуренцию ещё нужно было выиграть. Поэтому сегодняшнее разбирательство — не решающий момент в вопросе выбора главного тренера сборной», — приводит слова Грачевой RT.

За оскорбительное высказывание дисциплинарная комиссия ВФВ рекомендовала дисквалифицировать его на срок до двух лет.

12 мая во время тайм-аута в матче финальной серии чемпионата России против «Уралочки» Воронков, обращаясь к волейболистке своей команды, сказал: «Почему опять ловишь эту обезьяну?» Видео появилось в сообществе «Волейбольный клуб «Уралочка». В екатеринбургском клубе посчитали, что слова были сказаны в адрес кубинской спортсменки команды Аиламы Монталво.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1005286-grachyova-voronkov-reputaciya
Андрей Воронков
Татьяна Грачева
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