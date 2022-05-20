Спиридонов об извинениях «Локомотива»: «Поздно пить боржоми, когда почки отказали»

Российский волейболист Алексей Спиридонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на заявление «Локомотива» в связи с расистским высказыванием тренера калининградцев Андрея Воронкова в адрес кубинской волейболистки «Уралочки» Аиламы Монталво.

«Поздно пить боржоми, когда почки отказали. Они думают, что после извинений им срок скостят? Уже все вынесено. Хотя мы живем в такое время, что я уже ничему не удивлюсь. К «Локомотиву», руководству клуба и тренерскому штабу я отношусь хорошо. Если Андрей Геннадьевич продолжит работу, я буду только рад. Никакого негатива у меня к этому клубу нет. Если сократят срок — я только порадуюсь», — сказал Спиридонов «СЭ».

В заявлении волейбольный клуб «Локомотив» извинился за поведение российского специалиста, отметив, что эмоциональная фраза не преследовала цели обидеть или унизить кого-либо на площадке или за ее пределами.

19 мая дисциплинарная комиссия Всероссийской федерации волейбола после заседания посчитала целесообразным дисквалифицировать Воронкова на срок до двух лет. Точный срок дисквалификации будет определен на исполкоме ВФВ, его заседание пройдет 31 мая.