Тарас Хтей: "Теперь надо забыть победу в Лиге наций. Впереди олимпийский отбор и чемпионат Европы"

Олимпийский чемпион 2012 года, спортивный директор клуба "Белогорье" Тарас Хтей прокомментировал победу сборной России в Лиге наций. В финале россияне в четырех сетах обыграли американцев.

– При Саммелвуо ребята показывают качественный волейбол, – цитируют "Известия" Хтея. – Дисциплина, хорошая подача и отменная работа на блоке – свидетельство работы тренера. Он показал себя как настоящий лидер, вселяющий уверенность игрокам, болельщикам и руководству. Я разговаривал с генеральным менеджером сборной Сергеем Тетюхиным. Он отмечал, как финский специалист относится к делу, назвал его настоящим фанатиком и очень ответственным человеком. Поэтому надо поздравить Саммелвуо с его дебютом и быстро завоеванным первым трофеем во главе сборной России. Теперь надо забыть победу в Лиге наций. Впереди олимпийский отбор и чемпионат Европы. Надеюсь, там ребята проявят себя с лучшей стороны.