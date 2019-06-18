Сборная России сыграет в Бразилии без Клюки, Волкова и Власова

Определился состав сборной России, который сыграет в четвертом туре Лиги наций в бразильской Куябе (21-23 июня).

Россия: связующие Дмитрий Ковалев ("Урал"), Игорь Кобзарь ("Кузбасс");

диагональные Денис Земченок ("Белогорье"), Виктор Полетаев ("Кузбасс");

доигровщики Ярослав Подлесных ("Кузбасс"), Федор Воронков ("Нова"), Кирилл Урсов ("Газпром-Югра"), Антон Семышев ("Белогорье");

блокирующие Иван Яковлев ("Факел"), Игорь Филиппов ("Урал"), Ильяс Куркаев ("Локомотив");

либеро Роман Мартынюк ("Локомотив"), Валентин Голубев ("Белогорье").

Соперниками России на этапе будут сборные Германии, Болгарии и Бразилии. (Владимир Иванов)​