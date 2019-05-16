Сафонов, Куркаев и Мартынюк получили вызов в сборную России

Центральный блокирующий "Зенита" Алексей Сафонов и два игрока новосибирского "Локомотива" - блокирующий Ильяс Куркаев и либеро Роман Мартынюк - попали в расширенный список сборной России для подготовке к Лиге наций. Всего в расположении сборной 16 игроков.

Команда пробудет в Новогорске до 29 мая, а затем отправится в Сербию на первый этап Лиги Наций. Россияне на первом этапе сыграют с Францией (31 мая), Японией (1 июня) и Сербией (2 июня).

Вторую игровую неделю сборная России проведет дома – 7-9 июня в Уфе она сыграет с Португалией, США и Италией.

Напомним, что Россия – действующий чемпион этого молодого турнира, существующего с 2018 года.

Итоговая заявка сборной на Лигу Наций в этом сезоне будет включать в себя 25 фамилий. В российской сборной предусмотрена значительная ротация игроков на разные этапы. В заявку на конкретный игровой уикенд разрешено включать не более 14 человек.