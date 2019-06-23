Россия обыграла Болгарию в Лиге наций

В матче предварительного турнира мужской Лиги наций по волейболу сборная России обыграла команду Болгарии (3:0).

Сборная России набрала 26 очков и на данный момент занимает второе место в турнирной таблице.

Четвертый этап Лиги наций проходит в бразильской Куябе. Финальный турнир пройдет 10-14 июля в Чикаго (США), где сыграют шесть команд, в том числе хозяева турнира. 24 июня сборная России сыграет с командой Бразилии.

Лига наций. Мужчины

Предварительный раунд

Болгария - Россия - 0:3 (20:25, 20:25, 21:25)

22 июня