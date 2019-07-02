Главный тренер мужской сборной России Саммелвуо поблагодарил игроков за выступление в Лиге наций

Главный тренер мужской сборной России Туомас Саммелвуо рассказал о том, какой был у него план перед началом предварительного турнира Лиги наций.

По итогам предварительного раунда турнира сборная России – третья. У команды 12 побед и три поражения.

– Турнир получился вообще образцовым: проверили молодых, дали отдохнуть лидерам и вышли в "Финал шести". Такой план перед началом Лиги наций и был?

– Не могу сказать, что я заранее все продумал. Расти над собой и проверять новых игроков – вот такие у нас были задачи. В то же время хотелось дать немного отдохнуть тем, кто много играл в клубе и в сборной в прошлом году. А вот о месте, скажу честно, не думал. Мы двигались от игры к игре и только сейчас можно оглянуться и посмотреть, какой путь был проделан.

Хочу поблагодарить всех игроков, тренеров и персонал за эту Лигу наций. Мы часто меняли состав, увидели ребят, которые раньше не выступали в сборной. И 12 побед в 15 матчах, как мне кажется, отличный результат.

– Но невыход в "Финал шести" огорчил бы вас?

– Чем ближе мы были, тем яснее становилось, что это реально. Думаю, этот горизонт мы увидели по ходу турнира. Я очень сильно рад, что никто ни разу не пожаловался на эти перелеты. Нет смысла огорчаться из-за вещей, на которые не можешь повлиять. Расписание такое, какое есть, и игроки это приняли. Класс! – сказал Саммелвуо. (Владимир Иванов)

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