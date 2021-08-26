Россия сенсационно зарубилась в Белграде с Сербией при 10 тысячах зрителей. Дошло до тай-брейка

Во многих элементах наша молодая сборная выглядела с действующими чемпионками мира на равных.

Чемпионат Европы-2021. Женщины. Групповой этап

Россия — Сербия — 2:3 (22:25, 19:25, 25:16, 26:24, 10:15)

Очки в атаке — 62:55. На блоке — 8:11. Эйсы — 9:8.

Россия: Федоровцева (19), Кадочкина (17), Смирнова (11).

Сербия: Бошкович (27), Рашич (13), Попович (11).

Сербия прямо сейчас — сильнейшая сборная Европы. Команда брала медали на двух последних Олимпиадах, причем и в Рио, и в Токио проигрывая только будущим чемпионкам. Сербки же выиграли ЧМ-2018 и два последних ЧЕ. Они- явные фавориты нынешнего Евро. Тем более, что все главные матчи проходят в Белграде, а ограничений по зрителям нет.

За первые четыре матча на этом Евро они не отдали соперницам ни сета. Да что там, больше 21 очка ни в одной из партий никто не набрал! Зверствовала в атаке Тиана Бошкович — у нее запредельнейшие 64% реализации.

На этом фоне полумолодежный состав сборной России фаворитом матча, мягко говоря, не выглядел. Многие и в игре со скромной Францией переволновались — все-таки первый опыт большого турнира. А тут такая Сербия.

Без приема жди разгрома

Начало матча только подтвердило самые страшные ожидания. Сербки повели 4:1, а Бошкович со своей сумасшедшей левой рукой сходу настреляла три очка. Причем матч проходил в непривычной уже атмосфере — на игре присутствовали порядка 10 тысяч зрителей. Ограничений в Белграде на этот счет нет.

Однако наши очень быстро пришли в себя. К середине партии игра выровнялась. Вместо Ксении Смирновой вышла 18-летняя Татьяна Кадочкина, хороша была в нападении Анна Лазарева. Дошло до счета 18:18. Наши были ничуть не хуже во всех компонентах, кроме одного — приема. С ним порой доходило до катастрофы. Сербки тоже много ошибались, но существенная разница в том, что наши делали это результативно. Причем не принимали даже далеко не самые сложные мячи.

Во многом из-за этого сербки в концовке партии совершили рывок 4:0.

Россия проиграла стартовый сет, но мини-достижения добилась- команда Бузато стала первой, кому удалось набрать против Сербии хотя бы 22 очка.

Вторая партия проходила примерно по тому же сценарию. Равная игра в атаке и на блоке, но чрезмерно большое количество ошибок у нас на приеме. Из-за них практически в одной расстановке была проиграна партия. Вели 10:6, а потом на подачах Рашич — 12:19. Проиграли отрезок со счетом 2:13. Против Сербии это, конечно же, приговор.

Российское чудо

Казалось, дело катится к 0:3. Вряд ли кто-то бы удивился такому счету. Но российская молодежь с таким исходом была категорически не согласна.

Эйсанула в самом начале третьей партии Арина Федоровцева. Здорово вышла в диагональ Смирнова (у Лазаревой второй сет совсем не получился). Хороша была Кадочкина. Добавил энергии выход 20-летней Юлии Бровкиной, которая две предыдущие игры пропустила из-за травмы.

Россия сразу же повела и в дальнейшем только увеличивала преимущество. Сильно помогли эйсы Федоровцевой (их набралось три за партию) и непонятно откуда взявшаяся строгость на приеме. Этого хватило не просто для победы, а для разгрома — 25:16! Когда последний раз Сербия так отдавала партии? А уж тем более в Белграде!

На четвертый сет сербки вышли очень злыми. Так их основной состав очень давно никто не обижал. На подачах Бошкович — сразу же 3:7. Но у нас нашлась своя ответка — подачи Смирновой. И 9:7! У Ксении три эйса за несколько минут!

После этого снова рывок команды Терзича. 12:18. Все? Не в этот вечер!

Шикарный отрезок в атаке выдала Кадочкина, блок вдруг стал прихватывать Бошкович, а апофеозом стал чехол Евгении Старцевой на Тияне. Ну а герой концовки, безусловно, 17-летняя Федоровцева. Арина проводила не самый выдающийся для себя матч, но в ключевой момент четвертой партии забивала из таких неочевидных позиций, что у 10 тысяч на трибунах отвисала челюсть.

На тай-брейк игру перевела Полина Матвеева. Бузато выпустил ее на подачу вместо Старцевой — и угадал на 100 процентов. 19-летняя связка оформила эйс.



Бузато и русский язык

Если там тренерская чуйка у итальянца сработала, то в пятой партии он перемудрил. Начал активно тасовать состав, выпустив, например, Екатерину Енину, и Лазареву. И именно их нереализованные атаки при счете 8:7 стали критическими. Да и с тайм-аутами надо что-то делать. Отдать их на откуп Юрию Булычеву, например. Потому что Серджио в критической ситуации теряется в умении изъясняться на русском, и никто из девушек не может понять, чего главный тренер от них хочет.

В общем, после 10:11 наши проиграли четыре мяча подряд и потерпели обидное, но очень достойное поражение. Едва ли кто-то в волейбольном мире мог подумать, что эта наша молодая и несыгранная сборная так зарубится с действующими чемпионками мира на их территории.



Победа сильно помогла бы России и в плане турнирной ситуации. Потому что благодаря ней команда поднялась бы на второе место и пошла бы в плей-офф по совсем другой дороге. Теперь же, если в последнем туре Франция сенсационно не хлопнет Бельгию, мы останемся на третьей позиции. И грозит это потенциальным четвертьфиналом со все той же Сербией на той же переполненной арене в Белграде. А настрой хозяек на нашу молодежь там будет куда более серьезный, чем на этот матч группового этапа.