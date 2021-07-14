Женская сборная России победила Чехию на юниорском чемпионате Европы по волейболу для игроков не старше 16 лет.

Россиянки разгромили соперниц в трех сетах — 25:22, 25:16, 25:12.

Сборная России занимает первое место в своей группе, выиграв все четыре матча на старте. Команда уже гарантировала себе выход в плей-офф.