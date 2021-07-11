Российские волейболистки обыграли Польшу в матче юниорского чемпионата Европы
23:05
Женская сборная России победила Польшу в матче второго тура группового раунда юниорского чемпионата Европы U16.
Игра завершилась в трех сетах со счетом 25:14, 25:20, 25:13.
Эта победа стала для российской команды второй подряд. На старте турнира россиянки в трех сетах обыграли Бельгию.
Российские волейболистки набрали 6 очков и возглавляют группу 1. В следующем матче они сыграют против Турции, которая с таким же количеством очков идет на втором месте.
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