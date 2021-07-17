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Женская сборная России вышла в финал юниорского чемпионата Европы

17:46
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Женская сборная России вышла в финал юниорского чемпионата Европы (игроки не старше 16 лет). В 1/2 финала российская команда переиграла сборную Болгарии в трех сетах — 25:16, 25:13, 25:16.

В другом полуфинале, который будет сыгран также 17 июля, Италия встретится с Турцией.

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Иван Шитик все материалы автора

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