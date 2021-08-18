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Женская сборная России назвала состав на чемпионат Европы по волейболу

22:11
Сборная России. Фото Официальный Twitter сборной России
Сборная России. Фото Официальный Twitter сборной России
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Стал известен состав женской сборной России по волейболу на чемпионат Европы.

Состав сборной России

Связующие: Евгения Старцева, Полина Матвеева.

Диагональная: Анна Лазарева.

Блокирующие: Юлия Бровкина, Екатерина Енина, Елизавета Котова.

Доигровщики: Ирина Капустина, Татьяна Кадочкина, Ксения Смирнова, Арина Федоровцева.

Либеро: Тамара Зайцева, Дарья Пилипенко.

Чемпионат Европы пройдет с 18 августа по 4 сентября. Россия сыграет в группе А с командами Азербайджана, Бельгии, Боснии и Герцеговины, Франции и Сербии. Матчи этой группы пройдут в Белграде (Сербия).

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Евгений Петров все материалы автора

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