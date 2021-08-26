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Россия сыграет с Белоруссией в 1/8 финала женского чемпионата Европы

23:08
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Определились пары 1/8 финала чемпионата Европы среди женщин по волейболу.

Сборная России сыграет против команды Белоруссии. Встреча пройдет 30 августа

Чемпионат Европы

Женщины

1/8 финала

28 августа

Болгария — Швеция

Нидерланды — Германия

29 августа

Турция — Чехия

Польша — Украина

Сербия — Венгрия

Хорватия — Франция

30 августа

Италия — Бельгия

Россия — Белоруссия

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Иван Шитик все материалы автора

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