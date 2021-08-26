Россия сыграет с Белоруссией в 1/8 финала женского чемпионата Европы
23:08
Определились пары 1/8 финала чемпионата Европы среди женщин по волейболу.
Сборная России сыграет против команды Белоруссии. Встреча пройдет 30 августа
Чемпионат Европы
Женщины
1/8 финала
28 августа
Болгария — Швеция
Нидерланды — Германия
29 августа
Турция — Чехия
Польша — Украина
Сербия — Венгрия
Хорватия — Франция
30 августа
Италия — Бельгия
Россия — Белоруссия
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