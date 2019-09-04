Ирина Королева: «Мы не поверили, что можем обыграть таких титулованных соперников»

Ведущая блокирующая российской сборной Ирина Королева — единственная, кто нашел в себе силы остановиться в микст-зоне после обидного поражения в четвертьфинале (1:3). Королева считает, что побеждать было реально, передает из Лодзи спецкор «СЭ» Владимир Иванов.

— Первая мысль: мы не поверили, что можем обыграть таких титулованных соперников. Потому что действительно вели по ходу партий, но проигрывали концовки. При этом игра была ровная. Проигрывать всегда плохо и обидно. Теперь останется какая-то недосказанность. Вроде бы могли, но не доделали. Хотя выложились, считаю, максимально.

Россиянки проиграли Италии в четвертьфинале чемпионата Европы по волейболу