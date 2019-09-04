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Россиянки проиграли Италии в четвертьфинале чемпионата Европы по волейболу

21:14
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Женская сборная России не смогла выйти в полуфинал чемпионата Европы по волейболу. В матче 1/4 финала россиянки уступили Италии — 3:1 (25:27, 25:22, 27:25, 25:21).

В полуфинале Италия встретится с Сербией. Игра состоится 7 сентября в Анкаре.

Отметим, что с победного Евро-2015 россиянки ни на одном турнире не проходили дальше четвертьфинала.

Чемпионат Европы. Женщины

1/4 финала

Италия — Россия — 3:1 (25:27, 25:22, 27:25, 25:21)

Дополнительная информация

http://volleyball.sport-express.ru/women/euro/2019/

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