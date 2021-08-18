Генменеджер сборной России по волейболу Тетюхин назвал фаворитов Евро-2021

Генеральный менеджер мужской сборной России по волейболу Сергей Тетюхин назвал Польшу, Сербию, Словению, Францию и Италию фаворитами предстоящего чемпионата Европы-2021.

— Кто еще фавориты предстоящего Евро?

— Та же Польша — однозначно. Добавляется Сербия. Словения — 100 процентов, замечательная команда, мне очень нравится. Италия. Олимпийские чемпионы — французы. Я пока еще не знаю составы, в которых будут выступать команды, но вот эти сборные будут бороться за победу совершенно точно, — сказал Тетюхин.

Евро-2021 пройдет с 1 по 19 сентября. Турнир состоится в Польше, Чехии, Эстонии и Финляндии. Соперниками сборной России будут команды Финляндии, Нидерландов, Турции, Испании и Македонии.

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