Сборная России узнала соперников по предварительному этапу чемпионата Европы
Состоялась жеребьевка предварительного этапа чемпионата Европы по волейболу среди мужчин. Сборная России сыграет в группе С. Соревнования пройдут в финском Тампере.
Соперниками сборной России стали команды Финляндии, Голландии, Турции, Испании и Македонии.
Чемпионат Европы
Мужчины
Жеребьевка
Группа А (Краков, Польша)
Польша
Бельгия
Сербия
Украина
Греция
Португалия
Группа В (Острава, Чехия)
Чехия
Италия
Словения
Болгария
Белоруссия
Черногория
Группа С (Тампере, Финляндия)
Финляндия
Россия
Голландия
Турция
Испания
Македония
Группа D (Таллин, Эстония)
Эстония
Латвия
Франция
Германия
Словакия
Хорватия
Турнир пройдет с 1 по 19 сентября 2021 года. Из каждой группы выйдут по 4 команды. Полуфиналы, матч за третье место и финал состоятся в польском Катовице.
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