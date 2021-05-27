Сборная России узнала соперников по предварительному этапу чемпионата Европы

Состоялась жеребьевка предварительного этапа чемпионата Европы по волейболу среди мужчин. Сборная России сыграет в группе С. Соревнования пройдут в финском Тампере.

Соперниками сборной России стали команды Финляндии, Голландии, Турции, Испании и Македонии.

Чемпионат Европы

Мужчины

Жеребьевка

Группа А (Краков, Польша)

Польша

Бельгия

Сербия

Украина

Греция

Португалия

Группа В (Острава, Чехия)

Чехия

Италия

Словения

Болгария

Белоруссия

Черногория

Группа С (Тампере, Финляндия)

Финляндия

Россия

Голландия

Турция

Испания

Македония

Группа D (Таллин, Эстония)

Эстония

Латвия

Франция

Германия

Словакия

Хорватия

Турнир пройдет с 1 по 19 сентября 2021 года. Из каждой группы выйдут по 4 команды. Полуфиналы, матч за третье место и финал состоятся в польском Катовице.