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Швеция обыграла Финляндию на женском чемпионате Европы по волейболу

18:31
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В матче группового этапа чемпионата Европы по волейболу среди женщин сборная Швеции победила команду Финляндии (3:2). Счет в партиях — 24:26, 17:25, 25:19, 27:25, 15:13.

Шведки набрали два очка и занимают второе место в группе D.

Чемпионат Европы. Женщины

Группа D

Швеция — Финляндия — 3:2 (24:26, 17:25, 25:19, 27:25, 15:13)

19 августа. Клуж-Напока. BTarena.

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Евгений Петров все материалы автора

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