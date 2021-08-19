Швеция обыграла Финляндию на женском чемпионате Европы по волейболу

В матче группового этапа чемпионата Европы по волейболу среди женщин сборная Швеции победила команду Финляндии (3:2). Счет в партиях — 24:26, 17:25, 25:19, 27:25, 15:13.

Шведки набрали два очка и занимают второе место в группе D.

Чемпионат Европы. Женщины

Группа D

Швеция — Финляндия — 3:2 (24:26, 17:25, 25:19, 27:25, 15:13)

19 августа. Клуж-Напока. BTarena.