Во вторник в Гданьске — матч жизни для нашей мужской команды.

Чемпионат Европы. 1/4 финала

14 сентября, вторник

Россия — Польша (21.30 мск)

Четвертьфинал — самая нервная стадия. Поражение означает мгновенный вылет. Это не полуфинал, после которого даже в случае неудачи будет шанс реабилитироваться в матче за бронзу. Осечка в 1/4 — максимально болезненный исход. Поляки ощущают это как никто — в Токио-2020 они именно в этом раунде плей-офф проиграли французам. Вместо мечты о золоте — билеты домой.

— Надеюсь, я последний раз чувствую эту боль, — признался на днях лидер польской сборной Вильфредо Леон. — Это очень глубокая рана.

Тот проигранный тай-брейк в Токио — страшный сон для всей Польши. В этой стране не просто обожают волейбол, по нему сходят с ума. На ЧМ-2014 на матч открытие в Варшаве на трибуны пришла 61 тысяча зрителей. На Евро-2017 и этот рекорд был побит. Согласно официальной статистике, на игру с Сербией собрались 65 407 человек!

Стоит ли говорить, что на арену в Гданьске, которая вмещает «всего» 11,5 тысячи, все билеты давно сметены. И вся эта бело-красная торсида мечтает только об одном: чтобы их любимая сборная затмила негативный олимпийский фон яркой победой.

Игры Хейнена

Для всей Польши предстоящая игра — особого значения. Россия не просто топ-команда, она — финалист Игр в Токио. Местные игроки хотят доказать, что пощечина в Японии была случайностью. Особые резоны у Витала Хейнена — главного тренера.

В кулуарах говорят, что его судьба решена — после Евро он должен покинуть польскую сборную. И дело не только в олимпийском конфузе, бельгийский специалист не нашел общего языка с лидерами. Леон и К? хотят видеть у руля другого тренера. И для Хейнена громко хлопнуть дверью — дело принципа.

Ради достижения своих целей он не стесняется никаких методов. Так, на олимпийском отборе в 2019 году, который проходил в Польше, Витал лично корректировал календарь игр. И это привело к скандалу с французской сборной. Главных соперников вынудили играть в пятницу в 20.30 с очень амбициозной Словенией, а уже на 15.00 поставили игру с хозяевами. Которые взяли трехцветных тепленькими — 3:0. Все всё понимали, и пахла та история плохо, но формально никакие правила нарушены не были.

Другое дело, что тот локальный успех сыграл с поляками злую шутку. Перед олимпийским четвертьфиналом главный тренер французов Лоран Тилли в раздевалке вспомнил тот эпизод — и именно через него мотивировал команду. Чем все закончилось, вы знаете.

Локальные уколы достаются в Гданьске и России. Наша сборная прилетела сюда из Тампере в четверг, и изначально в расписании стояла вечерняя тренировка. Но после того, как финны внезапно обыграли команду Турции и россияне попали в одну сетку плей-офф с Польшей, время на опробование зала вдруг поменялось на обеденное. Теоретически успеть было возможно, но фактически — нет. Команда добралась до отеля и пообедала только в третьем часу. А тренировочное время было назначено в 15 часов.

Еще момент. К каждой сборной на крупных турнирах приставляется местный гид — для упрощения взаимодействия с организаторами и помощи в решении каких-то локальных проблем. И так повелось, что с Россией на всех турнирах в Польше уже десять лет работает замечательная девушка Юстина. Она со всеми в команде знакома, отлично говорит по-русски и не стесняется болеть за нашу сборную даже во время игр с поляками.

Так вот, после 1/8 финала оргкомитет внезапно решил заменить ее на другого гида — девушку, которая до этого работала с Украиной. С чего вдруг — непонятно. Но нашей делегации ценой больших усилий все-таки удалось отстоять Юстину.

Когда все против нас — это только заводит

Россию ждет очень тяжелая игра. Полный зал поляков, сверхмотивированный классный соперник. При этом у нас самих на турнире было не все гладко — нет Макса Михайлова, есть эмоциональная усталость после Олимпиады.

Но все эти минусы могут обернуться плюсами. Если на матч с условной Испанией завестись через месяц после Токио объективно сложно, то вот на такую игру никаких проблем с мотивацией быть не может. Вполне может быть, что именно во вторник вечером зверь внутри нашей команды проснется. А когда такое происходит, остановить этих парней практически нереально.