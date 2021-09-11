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Волейбол, мужчины, Россия — Украина: во сколько смотреть прямую трансляцию матча чемпионата Европы

10:45
Сборная России по волейболу. Фото AFP
Сборная России по волейболу. Фото AFP
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Сборные России и Украины проведут в субботу, 11 сентября, матч 1/8 финала чемпионата Европы-2021 по волейболу среди мужчин.

Игра начнется в 18.30 по московскому времени. Встречу примет город Гданьск (Польша).

Матч Россия — Украина в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции заявлено на 18.25 (мск). Она будет доступна онлайн на этой странице.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры Россия — Украина.

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