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Сборная Украины по волейболу получит 10 миллионов гривен за победу над Россией

10 сентября 2021, 20:11
Сборная Украины по волейболу получит 10 миллионов гривен за победу над Россией. Фото ukrainevolleyfederation, Instagram
Сборная Украины по волейболу получит 10 миллионов гривен за победу над Россией. Фото ukrainevolleyfederation, Instagram

Сборная Украины по волейболу получит 10 миллионов гривен (около 30 миллионов рублей или 374 тысячи долларов) за победу над Россией в 1/8 финала чемпионата Европы.

Об этом сообщил президент Федерации волейбола Украины Михаил Мельник в Facebook.

«В последние годы сборная Украины по волейболу демонстрирует хорошие результаты, — сказал Мельник. — Благодаря поддержке корпоративных партнеров сборной сейчас у нас есть возможность мотивировать наших ребят и девушек на игру не только словами, но и финансово.

Отечественный волейбол требует большей финансовой поддержки не только от украинского бизнеса, но и от государства. Благодаря государственным программам развития волейбола сборные Польши и Сербии совсем недавно выигрывали чемпионаты мира и Европы.

Только при достойном внимании к волейболу со стороны украинской власти мы сможем достичь довольно приличных успехов на европейских и мировых форумах".

Матч Россия — Украина состоится в субботу, 11 сентября.

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Роман Шишов все материалы автора

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