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Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин: расписание и результаты матчей сборной России

15:00
Волейболисты сборной России. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Волейболисты сборной России. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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С 1 по 19 сентября 2021 года в Польше, Чехии, Эстонии и Финляндии проходит чемпионат Европы по волейболу среди мужчин.

Сборная России выступит в группе С вместе с командами Турции, Финляндии, Нидерландов, Северной Македонии и Испании. Матчи пройдут в финском Тампере.

Чемпионат Европы по волейболу-2021. Мужчины
Расписание матчей сборной России (время московское)

2 сентября. Россия — Турция. 17:00.

4 сентября. Нидерланды — Россия. 17:30.

5 сентября. Россия — Финляндия. 17:30.

7 сентября. Испания — Россия. 17:00.

8 сентября. Россия — Северная Македония. 17:00.

Мужской чемпионат Европы по волейболу-2021: расписание и результаты матчей, турнирные таблицы и плей-офф

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Руслан Абушкин все материалы автора

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