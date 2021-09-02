Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин: расписание и результаты матчей сборной России

С 1 по 19 сентября 2021 года в Польше, Чехии, Эстонии и Финляндии проходит чемпионат Европы по волейболу среди мужчин.

Сборная России выступит в группе С вместе с командами Турции, Финляндии, Нидерландов, Северной Македонии и Испании. Матчи пройдут в финском Тампере.

Чемпионат Европы по волейболу-2021. Мужчины

Расписание матчей сборной России (время московское)

2 сентября. Россия — Турция. 17:00.

4 сентября. Нидерланды — Россия. 17:30.

5 сентября. Россия — Финляндия. 17:30.

7 сентября. Испания — Россия. 17:00.

8 сентября. Россия — Северная Македония. 17:00.

Мужской чемпионат Европы по волейболу-2021: расписание и результаты матчей, турнирные таблицы и плей-офф