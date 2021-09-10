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Россия — Украина: время начала матча и прямая трансляция

10 сентября 2021, 18:30
Егор Клюка. Фото AFP
Егор Клюка. Фото AFP

Сборные России и Украины сыграют в 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу среди мужчин. Матч первого раунда плей-офф пройдет в субботу, 11 сентября.

Игру Россия — Украина примет Гданьск (Польша). Начало матча — 18.30 (мск).

Сборная России после поражения на старте Евро-2021 от Турции (1:3) выиграла последовательно встречи с Нидерландами (3:2), Финляндией (3:1), Испанией (3:1) и Македонией (3:0) и стала второй в группе C.

Сборная Украины на первом этапе сыграла с Грецией (3:2), Сербией (0:3), Португалией (3:2), Бельгией (3:1) и Польшей (0:3) и стала третьей в группе A.

Матч Россия — Украина в субботу, 11 сентября, покажет «Матч ТВ». Прямая трансляция должна начаться в 18.25 (мск).

«СЭ» проведет текстовый онлайн игры сборных России и Украины.

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