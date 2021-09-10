С 11 по 13 сентября пройдут матчи 1/8 финала мужского чемпионата Европы по волейболу.

Первой игрой плей-офф турнира станет встреча Россия — Украина, которая состоится в субботу, 11 сентября (начало — в 18.30 мск). Победитель матча встретится с победителем игры Польша — Финляндия, которая состоится в тот же день (начало — в 21.30 мск).

В воскресенье, 12 сентября, пройдут четыре матча 1/8 финала: Италия — Латвия (17.00 мск), Нидерланды — Португалия (18.30 мск), Германия — Болгария (20.00 мск) и Сербия — Турция (21.30 мск).

В понедельник, 13 сентября состоятся две заключительных встречи 1/8 финала турнира: Словения — Хорватия (17.00 мск) и Франция — Чехия (20.00 мск).

Мужской чемпионат Европы проходит с 1 по 19 сентября в Польше, Чехии, Эстонии и Финляндии.