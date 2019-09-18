Сборная России победила Словению и выиграла группу C на чемпионате Европы

Сборная России в матче группового этапа чемпионата Европы победила команду Словении — 3:0 (25:21, 25:21, 25:21). Команда Туомаса Саммелвуо выиграла все пять матчей на старте турнира.

В 1/8 финала Россия сыграет с Грецией.

Волейбол

Чемпионат Европы. Мужчины

Группа C

Словения — Россия — 0:3 (21:25, 21:25, 21:25)

Группа A

Португалия — Румыния — 1:3 (21:25, 25:19, 18:25, 23:25)

Группа B

Германия — Словакия — 3:0 (25:23, 30:28, 25:19)

Группа D

Украина — Эстония — 3:0 (25:17, 25:15, 25:14)

Чемпионат Европы-2019 по волейболу: новости и обзоры, состав групп и турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, календарь игр группы сборной России