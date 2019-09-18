Сборная России победила Словению и выиграла группу C на чемпионате Европы
20:11
Сборная России в матче группового этапа чемпионата Европы победила команду Словении — 3:0 (25:21, 25:21, 25:21). Команда Туомаса Саммелвуо выиграла все пять матчей на старте турнира.
В 1/8 финала Россия сыграет с Грецией.
Волейбол
Чемпионат Европы. Мужчины
Группа C
Словения — Россия — 0:3 (21:25, 21:25, 21:25)
Группа A
Португалия — Румыния — 1:3 (21:25, 25:19, 18:25, 23:25)
Группа B
Германия — Словакия — 3:0 (25:23, 30:28, 25:19)
Группа D
Украина — Эстония — 3:0 (25:17, 25:15, 25:14)
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