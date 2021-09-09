Россия — Украина, мужской ЧЕ по волейболу: где смотреть и во сколько начало матча
9 сентября 2021, 18:30
В субботу, 11 сентября, мужская сборная России проведет матч 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу против Украины. Игра пройдет в польском Гданьске. Начало встречи — в 18:30 по московскому времени.
Сборная России финишировала второй в группе С. Команда Украины заняла третье место в секстете А.
За матчем Украина — Россия можно следить в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ».
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