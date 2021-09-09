В субботу, 11 сентября, мужская сборная России проведет матч 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу против Украины. Игра пройдет в польском Гданьске. Начало встречи — в 18:30 по московскому времени.

Сборная России финишировала второй в группе С. Команда Украины заняла третье место в секстете А.

За матчем Украина — Россия можно следить в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ».