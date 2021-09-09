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Глава Федерации волейбола Украины — о матче против России: «Игрокам не нужно смотреть, кто по ту сторону сетки»

9 сентября 2021, 15:48
Михаил Мельник.
Михаил Мельник.
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Президент Федерации волейбола Украины Михаил Мельник поделился ожиданиями от предстоящего матча украинцев против сборной России в 1/8 финала мужского чемпионата Европы.

«Как уже известно, в 1/8 финала мы попали на Россию сборную, которая не нуждается в лишних представлениях, а серебро на прошлой Олимпиаде отчетливо указывает на силу этой команды. С другой стороны, раньше мы не играли с русскими, так что много будет значить характер игроков, вера в собственные силы, кураж и тактическая дисциплинированность. Все будет зависеть прежде всего от самих наших волейболистов. Им не нужно обращать внимания на то, кто находится по другую сторону сетки: Россия — значит, Россия, вот и все! Слабых на чемпионате Европы нет, тем более в плей-офф. Подопечным Угиса Крастиньша нужно в первую очередь сконцентрироваться на своих действиях», — приводит пресс-служба Федерации волейбола Украины слова Мельника.

Сборная России сыграет с Украиной в Гданьске (Польша) в субботу, 11 сентября. Начало встречи — в 18.30 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.facebook.com/fvu.in.ua/posts/6315217228518699

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Иван Торопцев все материалы автора

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