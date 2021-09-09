Президент Федерации волейбола Украины Михаил Мельник поделился ожиданиями от предстоящего матча украинцев против сборной России в 1/8 финала мужского чемпионата Европы.

«Как уже известно, в 1/8 финала мы попали на Россию — сборную, которая не нуждается в лишних представлениях, а серебро на прошлой Олимпиаде отчетливо указывает на силу этой команды. С другой стороны, раньше мы не играли с русскими, так что много будет значить характер игроков, вера в собственные силы, кураж и тактическая дисциплинированность. Все будет зависеть прежде всего от самих наших волейболистов. Им не нужно обращать внимания на то, кто находится по другую сторону сетки: Россия — значит, Россия, вот и все! Слабых на чемпионате Европы нет, тем более в плей-офф. Подопечным Угиса Крастиньша нужно в первую очередь сконцентрироваться на своих действиях», — приводит пресс-служба Федерации волейбола Украины слова Мельника.

Сборная России сыграет с Украиной в Гданьске (Польша) в субботу, 11 сентября. Начало встречи — в 18.30 (мск).