Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин: результаты матчей 11 сентября
11:15
Матчи плей-офф мужского чемпионата Европы, которые пройдут 11 сентября.
Все результаты группового турнира — здесь.
В 1/8 финала сборная России сыграет с Украиной.
Чемпионат Европы по волейболу-2021. Плей-офф
1/8 финала
11 сентября, суббота
Россия — Украина. 18.30 мск.
Польша — Финляндия. 21.30.
Расписание и результаты всех матчей чемпионата Европы по волейболу среди мужчин-2021
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