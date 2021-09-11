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Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин: результаты матчей 11 сентября

11:15
Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин. Фото volley.ru
Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин. Фото volley.ru
Матчи плей-офф мужского чемпионата Европы, которые пройдут 11 сентября.

Все результаты группового турнира — здесь.

В 1/8 финала сборная России сыграет с Украиной.

Чемпионат Европы по волейболу-2021. Плей-офф

1/8 финала

11 сентября, суббота

Россия — Украина. 18.30 мск.

Польша — Финляндия. 21.30.

Расписание и результаты всех матчей чемпионата Европы по волейболу среди мужчин-2021

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Анастасия Рацкевич все материалы автора

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