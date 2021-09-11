Волейбол
Чемпионат Европы
Мужчины
Новости
Статьи Таблицы Календарь
Новости   //    Волейбол   //    Чемпионат Европы   //    Мужчины

Стал известен соперник сборной России по волейболу в четвертьфинале Евро-2021

11 сентября 2021, 23:03
Сборная Польши по волейболу. Фото CEV.
Сборная Польши по волейболу. Фото CEV.
Теги:

Сборная Польши разгромила команду Финляндии в матче 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу. Поляки не оставили шансов сопернику в трех сетах — 25:16, 25:16, 25:14.

В четвертьфинале Польша сыграет с командой России, которая ранее в четырех сетах победила Украину. Матч 1/4 финала должен состояться 14 сентября.

Волейбол

Чемпионат Европы. Мужчины

1/8 финала

Польша — Финляндия — 3:0 (25:16, 25:16, 25:14)

11 сентября. Сопот. «Ergo Arena».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Украинцам пообещали 10 миллионов гривен за победу. И они устроили России сумасшедшую бойню в Гданьске
«Как сборная может обойтись без такого Дзюбы?» Орлов — о победе «Зенита», матче с «Челси» и Карпине
Трансгендер дебютировал в ММА и выиграл бой. Раньше он был спецназовцем и служил в Афганистане
18-летняя Радукану обыграла 19-летнюю Фернандес и стала победительницей US Open
«Готовься — в следующей игре тоже встанешь в ворота». 25 лет знаменитому сейву Тихонова
vs
18
Офсайд