Стал известен соперник сборной России по волейболу в четвертьфинале Евро-2021

Сборная Польши разгромила команду Финляндии в матче 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу. Поляки не оставили шансов сопернику в трех сетах — 25:16, 25:16, 25:14.

В четвертьфинале Польша сыграет с командой России, которая ранее в четырех сетах победила Украину. Матч 1/4 финала должен состояться 14 сентября.

Волейбол

Чемпионат Европы. Мужчины

1/8 финала

Польша — Финляндия — 3:0 (25:16, 25:16, 25:14)

11 сентября. Сопот. «Ergo Arena».