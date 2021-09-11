Стал известен соперник сборной России по волейболу в четвертьфинале Евро-2021
11 сентября 2021, 23:03
Сборная Польши разгромила команду Финляндии в матче 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу. Поляки не оставили шансов сопернику в трех сетах — 25:16, 25:16, 25:14.
В четвертьфинале Польша сыграет с командой России, которая ранее в четырех сетах победила Украину. Матч 1/4 финала должен состояться 14 сентября.
Волейбол
Чемпионат Европы. Мужчины
1/8 финала
Польша — Финляндия — 3:0 (25:16, 25:16, 25:14)
11 сентября. Сопот. «Ergo Arena».
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