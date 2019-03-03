Россияне завоевали половину всех наград в первый медальный день Универсиады

Сборная России завоевала 12 наград в первый медальный день Универсиады-2019. На счету россиян 4 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовых медали. Это ровно половина всех разыгранных медалей - остальные страны также взяли в общей сложности 12 наград (4 - 3 - 5).

В двух лыжных гонках весь пьедестал был российским: на 10 км классическим стилем у мужчин тройку лидеров составили Иван Якимушкин, Антон Тимашов и Иван Кириллов, а женщин на 5 км классикой в тройку вошли Алиса Жамбалова, Екатерина Смирнова и Яна Кирпиченко.

В горнолыжном спорте в двух супергигантах россияне остались без медалей.

В сноуборде россиянка Кристина Пауль взяла золото в борд-кроссе, серебро в этой дисциплине - у еще одной представительницы России Александры Паршиной. У мужчин серебро в борд-кроссе взял Даниил Дильман.

Наконец во фристайле были разыграны медали в лыжной акробатике. У женщин россиянка Любовь Никитина стала второй, у мужчин победу одержал Максим Буров, а Руслан Катманов стал третьим.