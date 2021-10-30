Российский триатлонист Брюханков дисквалифицирован на три года из-за эритропоэтина

Международный союз триатлона (World Triathlon) наложил на российского спортсмена Александра Брюханкова трехлетний бан из-за нарушения антидопинговых правил.

Брюханков сдал положительный допинг-тест после чемпионата Европы по триатлону в Кицбюэле. В его пробе был обнаружен рекомбинантный эритропоэтин.

Все результаты, заработанные спортсменом с 19 июня, аннулированы, в том числе бронзовая медаль, завоеванная на чемпионате России.

34-летний Брюханков — пятикратный победитель чемпионата России, призер чемпионатов Европы, чемпионатов мира в команде, Мировых серий, Кубков мира, участник трех Олимпиад.