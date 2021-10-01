Триатлонист Турбаевский дисквалифицирован на четыре года за допинг
10:42
Российский триатлонист Владимир Турбаевский дисквалифицирован на четыре года за употребление эритропоэтина, сообщает пресс-служба Международного союза триатлона.
38-летний россиянин был отстранен от соревнований 27 августа на основании решения антидопингового отдела Спортивного арбитражного суда (CAS) на неопределенный срок. Все результаты Турбаевского в период с 7 июня 2014 года по 31 декабря 2017 года и с 19 августа 2020 года по 6 января 2021 года аннулированы.
Турбаевский является чемпионом мира 2007 года в эстафете, а также двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы.
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