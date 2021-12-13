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Допинг

World Triathlon ввела санкции против Федерации триатлона России из-за допинга

15:18
World Triathlon ввела санкции на год в адрес Федерации триатлона России. Фото Getty Images
World Triathlon ввела санкции на год в адрес Федерации триатлона России. Фото Getty Images

Международная федерация триатлона (World Triathlon) ввела санкции против Федерации триатлона России (ФТР) из-за большого количества допинговых случаев.

Как сообщается на официальном сайте World Triathlon, санкции будут действовать один год, в течение которого организация будет ежеквартально проверять выполнение своих требований.

ФТР не сможет организовать мировые или европейские соревнования по триатлону в течение одного года, то есть до конца 2022 года.

Также предполагается, что в течение года российские должностные лица не смогут занимать посты в мировых и европейских организациях по триатлону.

Российская сторона также должна возместить все финансовые расходы, связанные с антидопинговыми нарушениями.

Дополнительная информация:

https://www.triathlon.org/news/article/world_triathlon_sanctions_the_russian_triathlon_federation?fbclid=IwAR2YTz50DsFAem2TFeIDucH9ZHpgUi7uNir1vFY0wWswWLfM18as_Mf9BRI

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Анна Горшкова все материалы автора
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