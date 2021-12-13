World Triathlon ввела санкции против Федерации триатлона России из-за допинга
Международная федерация триатлона (World Triathlon) ввела санкции против Федерации триатлона России (ФТР) из-за большого количества допинговых случаев.
Как сообщается на официальном сайте World Triathlon, санкции будут действовать один год, в течение которого организация будет ежеквартально проверять выполнение своих требований.
ФТР не сможет организовать мировые или европейские соревнования по триатлону в течение одного года, то есть до конца 2022 года.
Также предполагается, что в течение года российские должностные лица не смогут занимать посты в мировых и европейских организациях по триатлону.
Российская сторона также должна возместить все финансовые расходы, связанные с антидопинговыми нарушениями.
Дополнительная информация:
https://www.triathlon.org/news/article/world_triathlon_sanctions_the_russian_triathlon_federation?fbclid=IwAR2YTz50DsFAem2TFeIDucH9ZHpgUi7uNir1vFY0wWswWLfM18as_Mf9BRI
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