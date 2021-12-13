Министр спорта Матыцин назвал жесткой мерой введение санкций против Федерации триатлона России
Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин прокомментировал введение санкций Международного союза триатлона против Федерации триатлона России.
«Введение санкций Международного союз триатлона против Федерации триатлона России — жесткая мера, но правила антидопинговой политики требуют четкого исполнения всех предписаний, — приводит пресс-служба министерства слова Матыцина. — К сожалению, ранее были допущены многочисленные нарушения антидопинговых правил, что и привело к негативным последствиям и санкциям со стороны международной организации. Для Федерации триатлона России важно выполнить все необходимые требования, заключить соглашение с РУСАДА о проведении тестирования на допинг всех российских триатлонистов, продолжать активное сотрудничество с Международным союзом триатлона. Надеюсь, что за год удастся решить все существующие проблемы».
Матыцин подчеркнул, что Министерство спорта РФ выступает за жесткую антидопинговую политику в спорте, формирование культуры нулевой терпимости к допингу среди спортсменов, тренеров, специалистов — всех, кто работает в сфере физической культуры и спорта.
«В отношении российских триатлонистов, уличенных в употреблении допинга, будут приняты максимально строгие меры. За последние годы в России создана одна из самых сильных систем антидопингового контроля в мире», — заявил министр.
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