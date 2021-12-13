Ксения Шойгу заявила, что Федерация триатлона России принимает санкции World Triathlon

Президент Федерации триатлона России (ФТР) Ксения Шойгу прокомментировала введение санкции Международного союза триатлона (World Triathlon) в адрес российской организации на один год.

«Решение World Triathlon нам абсолютно понятно, и мы его принимаем, — приводит слова президента ТАСС. — По факту — ФТР уже несколько месяцев как начала выполнять обнародованные сегодня предписания, эти шаги мы обсуждали вместе с Мировым союзом триатлона, в том числе в ходе очных встреч. Для нас важно сообща решить проблему допинга, поэтому и было подписано соглашение с РУСАДА, мы работаем над образованием в сфере допинга, у нас появился офицер по безопасности».

Также Шойгу заявила, что все старты календарного плана пройдут согласно графику.

«Вместе с тем хотела бы отметить, что все старты календарного плана состоятся согласно графику. В заявлении World Triathlon говорится об ограничениях на проведение международных мероприятий в 2022 году, организатором которых являлась бы непосредственно ФТР», — добавила она.

Ранее World Triathlon ввела санкции в адрес ФТР из-за большого количества допинговых случаев. Согласно им, должностные лица в течение года не смогут занимать посты в международных триатлонных организациях.

Также ФТР до конца 2022 года запрещено проводить какие-либо соревнования и мероприятия мирового и европейского уровня.