Руководители корейского триатлона наказаны из-за скандала с изнасилованием

Международная федерация триатлона объявила о наказании четырех функционеров из Южной Кореи в связи с делом призера юниорского чемпионата Азии Чхве Сок Хён, которая была доведена до самоубийства в результате жестокого обращения персонала сборной своего региона.

Следователи пришли к выводу, что руководители корейского триатлона не отреагировали должным образом на сообщения об издевательствах и сексуальном насилии в отношении 22-летней спортсменки. В результате Чхве Сок Хён была доведена до отчаяния и покончила собой 8 июня 2020 года.

По факту гибели спортсменки было заведено уголовное дело, и несколько его фигурантов получили тюремные сроки. Ан Чжу Хён, бывший физиотерапевт команды Кёнджу, получил восемь лет за сексуальное и физическое насилие над девушкой. Тренер команды Ким Кю Бон приговорен к семи годам за избиения спортсменки. Капитан сборной Кёнджу Чан Юн Чжон будет сидеть четыре года, а еще один триатлонист Ким До Хван — 18 месяцев. Оба наказаны за физическое и моральное издевательство над Чхве.

Теперь пришло время для дисквалификации чиновников, допустивших этот кошмар. Как сообщает Inside the Games, президент конфедерации триатлона Азии Суквон Пак отстранен от спортивной деятельности на два года и подал в отставку со всех постов. Генеральный секретарь федерации триатлона Кореи Ли Джэ Гын, заместитель генерального секретаря Чон Юнху, а также исполнительный директор Ки Ву Кён отстранены от работы на 18 месяцев. Тренеры, получившие уголовные строки, отстранены пожизненно, а спортсмены — на десять лет.