Девушки-спортсменки, которые сильно поправились после завершения карьеры

Подборка девушек, которые сильно изменились после ухода из спорта.

Изменение метаболизма, отсутствие дисциплины, новый режим, психология — проблемы, с которыми сталкиваются профессиональные спортсменки после завершения карьеры. Расскажем, кому удалось взять себя в руки, а кому нет.

Ронда Роузи

Ронда Роузи.

Культовый боец UFC Ронда Роузи смогла внести огромный вклад в ММА, но быстро закончила выступать из-за сильных травм после жестких нокаутов. Проблемы с весом постоянно преследовали чемпионку в паузах между боями. После спорта Ронда стала активно сниматься в рекламных роликах и фильмах, то и дело получая в ответ обидную критику о своей фигуре.

«Из-за того что в мой адрес говорили грубости, я намеренно поправилась к съемкам. И вся кампания прошла замечательно, несмотря на мой лишний вес. Но клянусь богом, если кто-нибудь еще раз назовет меня толстой, я его убью. Если я могу продемонстрировать тот тип женского тела, который редко тиражируется в СМИ, я буду счастлива. Мы живем в противоречивую эпоху для женщин. Женщины добиваются больших успехов и захватывают мир спорта, но слава достается тем девушкам, которые не имеют никаких способностей и просто нахлебничают. Я выросла, чтобы не стать такой».

Тоня Хардинг

Тоня Хардинг.

Скандальная американская фигуристка Тоня Хардинг и во время карьеры отличалась полнотой, а после еще и сказалось рождение детей, проблемы со здоровьем (обострились травмы и астма). К тому же Тоня постоянно нарушала режим и дисциплину, плохо следила за здоровым образом жизни, например, после выступлений на турнирах ее можно было увидеть с сигаретой в руке.

После фигурного катания девушка ушла в профессиональный бокс, где ей пришлось набрать небольшой вес для участия в поединках. И уже не смогла вернуть прежнюю фигуру. Ее уже не заботит физическая активность, она давно забросила тренировки и вообще ведет закрытый образ жизни.

Елена Докич

Елена Докич.

Австралийская теннисистка досрочно завязала с большим спортом несколько лет назад из-за травмы. В карьере ее вес всегда был стабилен и не заставлял спортсменку работать над телом дополнительно. Однако, как только регулярные тренировки прекратились, на весах появилась цифра 120 кг. Прежний вес спортсменки — 60 кг. Помимо отсутствия тренировок Елена столкнулась с психологическими проблемами: насилие со стороны отца (напомним, что он был и ее тренером) и, как следствие, затяжная депрессия. Девушка даже написала автобиографию под названием «Несломленная», где рассказала все подробности.

Справлялась с депрессией спортсменка при помощи заедания, как правило фастфудом.

«Я ела нездоровую пищу каждый день. Это дошло до такой стадии, что я стала питаться прямо противоположно тому, как это должен делать спортсмен. Картошка фри и гамбургеры стали моей обычной едой, их я поглощала ежедневно. Я стала сладкоежкой и съедала все продукты на своем пути, если в их составе был сахар».

Однако спустя время Докич занялась собой: она обратилась к специалистам за помощью, и сейчас ее вес стабилен — 66 кг.

Грейси Голд

Грейси Голд.

Американская фигуристка несколько лет упорно пыталась вернуться в большой спорт, но это так и не удалось осуществить. Трудно поверить, что еще недавно она была одной из основных конкуренток нашей Евгении Медведевой, а потом боролась за самые последние места чемпионата США. Виной тому стали проблемы с весом, из-за которых она в итоге и ушла из спорта.

Голд страдала из-за расстройства приема пищи. Сначала она просто перестала есть, чувства голода не было, и даже результаты стали улучшаться. Но анорексия и булимия в итоге дали обратный эффект: фигуристка стремительно увеличилась в размерах.

«Я спала весь день, ела весь — я перестала выходить из комнаты. Я перестала жить. Я занавесила все зеркала в комнате. Это почти агорафобия — я жила по маршруту: комната — каток».

К сожалению, форму вернуть девушке так и не удается, но она продолжает кататься для себя.

Тейлор Таунсенд

Тейлор Таунсенд.

Американская теннисистка завершила карьеру относительно недавно — в 2019 году. У нее уже были проблемы с лишними килограммами: при росте 170 см она весила 77 кг.

Однако Тейлор еще в спортивной карьере заявляла, что ненавидит тренироваться, а после и вовсе перестала уделять спорту много времени. Большую роль сыграла и беременность девушки, после которой она увеличилась в размере в два раза. К слову, это не мешает Таунсенд работать на телевидении в спортивной программе, посвященной теннису. Также она начала снимать для своих социальных сетей мотивационные ролики из тренажерного зала. Верим, что у нее все получится.

«Я начинаю путь к изменению мышления, особенно тех вопросов, которые касаются питания. Ведь талия сама по себе не вернется».

Нангнадда Ваннасук

Нангнадда Ваннасук.

Тайская теннисистка, победительница 22 турниров ITF (девять — в одиночном разряде) Нангнадда Ваннасук уже во время выступлений на корте испытывала большие проблемы с лишним весом. Но она продолжала играть, даже встречалась с нашей Верой Звонаревой.

Несмотря на довольно молодой возраст, после активной спортивной карьеры она позволила себе чуть-чуть расслабиться, что еще больше сказалось на ее и так проблемной форме. Кстати, в отличие от других спортсменок девушку не травят за ее внешний вид.

Валентина Глазко