30 лет назад подиум в женском катании оккупировали американки. Но это закончилось разборками Хардинг и Керриган

История самой лютой ненависти в истории спорта началась с общей победы. Россиянкам желательно не повторить этих ошибок.

Невероятное достижение российских одиночниц — полный пьедестал на чемпионате мира для одной страны — за всю историю этого вида спорта ранее покорилось только американкам. Сборная США на чемпионате мира 1991 года выиграла и золото, и серебро, и бронзу, как и Россия в 2021-м. Именно тогда первые медали чемпионатов мира выиграли Тоня Хардинг и Нэнси Керриган, история противостояния которых до сих пор остается апофеозом ненависти для фигурного катания. Но ключевой вопрос для нас в другом: как долго после такого триумфа побеждали американцы и как повлиял успех на одном конкретном чемпионате на дальнейшую карьеру фигуристок и всей сборной?

1990-е стали предвестниками эпохи ультра-си

Перед чемпионатом мира 1991 года сборная США не была однозначным фаворитом. На турнир в Мюнхен приехали француженка Сурия Бонали и японка Мидори Ито — девушки, которые уже тогда заходили на тройной аксель и четверные. Ито — первая в истории одиночница, которая прыгала тройной аксель, а к ЧМ она разучила еще и каскад тройной аксель + тройной тулуп. Он до сих пор под силу единицам, даже Елизавета Туктамышева прыгает триксель в комбинации с двойным тулупом.

Сурия на чемпионате Европы за пару месяцев до ЧМ заявляет сразу два квада — четверной тулуп и четверной сальхов. Чисто их исполнить на ЧЕ Бонали не удается, но на тренировках, по слухам, она их делает стабильно. В то время как в команде США была чемпионка страны Кристи Ямагучи, которая недавно перешла из парного катания в одиночное. Причем одно время она совмещала карьеру парницы и одиночницы!

Керриган и Хардинг в тот год ехали на свой дебютный чемпионат мира и пусть представляли интерес для специалистов, но всерьез на их успех в споре против Бонали и Ито мало кто рассчитывал. В этом контексте уместно сравнение первоначальных прогнозов о перспективах успеха на ЧМ Елизаветы Туктамышевой. Большинство экспертов были уверены, что японка Рика Кихира не позволит ей попасть в число призеров чемпионата мира, так как по ходу сезона Кихира выступала увереннее.

Тоня Хардинг. Фото Reuters

Успеху американок способствовали неудачи соперниц

Но как Кихира развалилась в произвольной, так и Бонали с Ито не смогли показать свой максимум в Мюнхене. Сначала Мидори на разминке перед короткой программой сталкивается с француженкой Лютецией Юбер. Юбер протыкает лезвием конька ботинок Мидори, что поменяет ей координацию при прыжках. При исполнении каскада тройной лутц + двойной тулуп Ито вываливается за борт, ударившись о телекамеры. Спортсменка долго не могла прийти в себя и собирала по льду частички операторского оборудования, а пораженные зрители зала приветствовали японку стоя. Трое судей после долгого совещания, интерпретируя правила ISU для этого уникального случая, не посчитали вылет ошибкой и не снизили оценки. Но справиться с собой Мидори так и не смогла — в произвольной она валится с тройного акселя, а затем и с других прыжков.

Бонали в это же время успешно катает короткую программу, но в произвольной не справляется с нервами. Она наконец-то приземлила четверной тулуп (правда, как оказалось позже, с большим недокрутом), при этом наошибавшись в более простых элементах. Большие проблемы у соперниц сильно помогли американкам, которые синхронно выдали чуть ли не лучшие свои прокаты в карьере именно на ЧМ-1991. Кристи Ямагучи представляла из себя на тот момент идеальный баланс артистизма и техники, Тоня Хардинг к чемпионату мира подготовила тройной аксель и смогла его чисто исполнить, а Кэрриган, которая страдала от архаичной системы обязательных фигур, была очень мотивирована перед турниром, на который ей удалось попасть сразу после их отмены.

Выиграла за счет чистых прокатов Ямагучи, Хардинг с тройным акселем стала второй из-за не самой высокой оценки за артистизм и проблем с другими прыжками, а Кэрриган оказалась третьей, в последний момент двумя судейскими голосами обойдя Бонали. Так для сборной США началась новая эпоха доминирования, которая продолжалась почти 15 лет.

Конфликт между Хардинг и Кэрриган влюбил Америку в фигурное катание

Ямагучи после успеха на ЧМ-1991 на следующий год выиграет абсолютно все титулы, включая и Олимпийские игры 1992 года во французском Альбервиле, и завершила любительскую карьеру. Для Хардинг и Кэрриган олимпийский сезон не задался, поэтому они остались в спорте. И на протяжении нескольких лет именно эти две девушки были главными фаворитками любого турнира в Америке.

С каждым турниром градус напряжения рос, постепенно выходя за пределы спорта. Свои роли играли как сложные характеры девушек, так и возраст — обеим уже было за 20. Вот оно, настоящее «взрослое» катание, о котором сейчас мечтают многие, — с неприкрытой ненавистью друг к другу, колкими фразами и угрозами. Вокруг Хардинг постоянно происходили какие-то странные события — то развяжется платье, то возникнут проблемы с коньками. И постоянно при разборе этих эпизодов ей мерещатся козни Кэрриган. Перед одним из ключевых для отбора на Олимпиаду 1994 года турниров оргкомитет и вовсе снял Тоню из-за большого количества анонимных угроз в ее адрес. Пока она сидела в номере отеля под охраной, соревнования выиграла... Нэнси Кэрриган.

О том, что произошло дальше, написаны сотни статей, десятки книг и даже снято несколько художественных фильмов. Хотите узнать побольше о нападении бывшего мужа Хардинг на Кэрриган перед Олимпиадой — включите кино с Марго Робби. В нашем случае важнейшее значение имеет другой момент. Скандал вокруг них, большое количество побед и элитный статус американского фигурного катания быстро вводят спорт в топ самых популярных в стране. Короткая программа на ОИ-1994 в Лиллехаммере до сих пор входит в топ самых популярных телепередач в американской истории, наравне с кадрами высадки астронавтов на Луну и убийства Джона Кеннеди.

Нэнси Керриган. Фото Reuters

Начало нулевых — пик могущества сборной США

Огромная популярность привела на катки сотни, если не тысячи новых детей, а те, кто уже занимался фигурным катанием, мечтал достичь такой же популярности и известности, как Хардинг и Кэрриган. Уже в 1994-м впервые на пьедестал чемпионата США попадает Мишель Кван, будущая пятикратная чемпионка мира. Спустя еще два года мир впервые услышит о будущей олимпийской чемпионке Таре Липински. Следующая олимпийская чемпионка в 2002-м — тоже из США. Сенсационно обходит Кван и Ирину Слуцкую молодая Сара Хьюз.

Именно первую половину нулевых справедливо считают золотой эпохой фигурного катания США. Помимо великой тройки Коэн, Кван и Хьюз, на соревнованиях мелькают в разное время Николь Бобек, Кимми Майснер, Эмили Хьюз, Мираи Нагасу и Анжела Никодинов. И каждая из них брала медаль или чемпионата мира, или чемпионата четырех континентов.

При этом доминирования на мировой арене у США не было — японки и россиянки старались навязать американкам конкуренцию, но пальма первенства была явно за «звездно-полосатыми». Трибуны на каждом старте по фигурному катанию в Америке были заполненными, а Skate America и чемпионат США — одними из важнейших событий не только спортивной, но и общественно-политической жизни американцев.

Но любая эпоха когда-нибудь заканчивается, и после Олимпиады-2006, которую американка Коэн проигрывает японке Сидзуке Аракаве, результаты сборной США резко идут вниз. Прежние лидеры уходят из спорта, а новая молодежь уже не может стать их полноценной заменой. Но на протяжении четырех олимпийских циклов после фурора на ЧМ-1991 именно американцы задавали тон в женском одиночном, поэтому для сборной России успех на ЧМ-2021 должен быть очень хорошим знаком.