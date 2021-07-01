Кокорин и Валитова расстались? Пара намекает на завершение крутой истории любви

В соцсетях супруги обменялись странными публикациями и отписались друг от друга в Instagram

Что-то странное происходит между российским форвардом «Фиорентины» и его возлюбленной. В среду Дарья Валитова опубликовала ряд сторис, в которых рассказала о предательстве со стороны близкого человека, не называя при этом его имени. Девушка сравнила ситуацию с «маленькой смертью» и заявила, что не будет делиться подробностями в ближайшее время. Сам Александр Кокорин выложил скриншот песни 10AGE под названием «Нет интереса», добавив подпись с подмигивающим смайликом: «Просто нету».

Сторис Александра Кокорина. Фото Instagram

Пока происходящее выглядит непонятным и странным. Что случилось в действительности — неизвестно. Кажется, что пара поссорилась либо и вовсе рассталась. Однако хочется верить в лучшее, потому что их роман прошел всевозможные испытания временем и насыщенностью разных событий.

Знакомство

Кокорин и Валитова познакомились в 2013 году. Их первая встреча произошла в компании общих друзей. Футболист в интервью PeopleTalk признавался, что сразу обратил внимание на Дарью и стал оказывать ей всяческие знаки внимания. Поначалу девушка не отвечала взаимностью и долго отказывалась идти на свидания. Но напор нападающего был серьезный — после долгих ухаживаний и терпения Кокорин наконец добился живой встречи с Валитовой.

Их отношения наполнены романтикой. Александр менялся на глазах — дарил цветы, что для него было чем-то необычным. В то же время Дарья набила себе татуировку «K9» (инициалы и номер футболиста).

До конца нет ясности в вопросе о том, поженились ли Кокорин и Валитова официально или нет. Ранее сообщали, что оформили свои отношения в узком кругу друзей без шумных празднеств.

Рождение ребенка и тюрьма

В июне 2017-го у пары родился ребенок. Мальчика назвали Майкл. Валитова долгое время скрывала его, а после 2020 года завела ему свой аккаунт в Instagram. Пара проводит с ним всё свободное время, о чем говорят многочисленные фотографии.

Осенью 2018-го случилось скандальное дело с печальным исходом. В центре Москвы Кокорин с братом Кириллом, другом Павлом Мамаевым и Александром Протасовицким сперва избили водителя, а затем устроили драку в кафе со стулом. После произошедшего бизнесмен Руслан Валитов, отец Дарьи, раскритиковал поведение футболиста. Сообщалось, что девушка попала в больницу вместе ребенком.

Кокорин оказался в тюрьме и попал под серьезное давление со стороны общественности. Валитова вытерпела серьезный стресс и поддерживала Александра до его выхода на свободу.

От «Сочи» до Италии

Послетюремная футбольная карьера Кокорина началась в «Сочи», продолжилась в «Спартаке», а с января 2021-го по текущее время она протекает в «Фиорентине». Форвард всегда находился рядом с семьей. С родными он также отправился и в Италию. Первый заграничный сезон выдался невыдающимся из-за частых травм. В такие моменты особенно нужна семья и близкие, готовые помочь в сложный момент.

Остается надеяться, что красивая история любви Кокорина и Валитовой продолжается. А то, что сейчас происходит, — недоразумение либо глупые выводы журналистов.