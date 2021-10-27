10 спортсменок, которые быстро вернулись в форму после родов

Подборка представительниц прекрасного пола из мира спорта, на которых стоит равняться.

Считается, что спорстменкам легче вернуться в форму после родов — мышечная память, тренировки во время беременности, привычка к строгому режиму и здоровое питание. Но настолько сильно отличается их восстановление от обывателей? Расскажем, как наши именитые спортсменки возвращались в прежние формы после рождения детей, а некоторые — и в спорт.

Татьяна Волосожар

Татьяна Волосожар.

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию в 35 лет стала мамой уже во второй раз. В мае 2021 году родила сына, а уже спустя 1,5 месяца приступила к тренировкам на льду. Хотя фигуристка признается, что ей тяжело давались прыжки. Их пришлось усиленно отрабатывать отдельно. Однако это не помешало Татьяне продолжить выступать, сейчас она принимает участие в телевизионном проекте «Ледниковый период». Также фигуристка не прекращала тренироваться вплоть до 4-го месяца беременности и придерживалась здорового питания.

«Я перестала есть поздно, стала дробить порции и питаться чаще. Кроме того, я распробовала каши. Если раньше мой день начинался с бутерброда, то во время беременности и уже сейчас я завтракаю кашей».

Волосожар считает, что восстановиться довольно легко: чаще есть маленькими порциями и употреблять достаточное количество воды в день. Сейчас у спортсменки прежняя фигура, как и до двух беременностей, поэтому она все чаще задумывается о третьем ребенке, как только организм полностью восстановится.

Яна Егорян

Яна Егорян.

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию в 2021 году впервые стала мамой. Ещё недавно она была действующей спортсменкой, но в октябре 2020-го приняла решение приостановить карьеру ради рождения ребенка. На своей странице в «Инстаграме» саблистка делится секретами возвращения идеальной фигуры: «После тренировки надо хорошо и правильно есть. Сегодня у меня помидоры с огурцами и куриный бульон с бедром».

Также Яна не переедает на ночь. Она взяла себе за правило есть перед сном гранат. Ещё Егорян пытается сделать свои тренировки позитивными, пробуя разные направления в фитнесе. Сейчас девушка активно занимается Kangoo jumping («прыжки кенгуру») . Упражнения выполняются в специальной прыгающей обуви, представляющей собой ботинки и прикрепленную к ним систему пружинистых пластин. Это не только кардионагрузка, но и силовая тренировка из-за тяжести ботинок (вес около 2 кг). В результате укрепляются все группы мышц, улучшается выносливость и координация, снижается вес.

Яна Кудрявцева

Яна Кудрявцева.

Серебряный призер Олимпийских игр по художественной гимнастике уже спустя три месяца после рождения второго ребенка в своих социальных сетях хвасталась безупречным прессом. По признанию девушки, прийти в форму ей не составило труда, так как вес — генетическая особенность организма. Гимнастка может питаться свободно и мало заниматься спортом, на весах это никак не отражается. Даже во время спортивной карьеры, пока все девушки утром и вечером взвешивались, Яна не проходила данную процедуру.

Однако подписчики то и дело пишут в комментариях, что у нее анорексия.

«Получила очень много негативных комментариев в свой адрес по поводу моей худобы. Хочу первый и последний раз высказаться на эту тему! Да. Я похудела после завершения спортивной карьеры, но эти три килограмма люди видят на мне как анорексию или проблемы со здоровьем! У меня все хорошо, дорогие друзья и не друзья, не беспокойтесь, мне комфортно находится в таком весе в котором я сейчас».

Маргарита Мамун

Маргарита Мамун.

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике в форму вернулась не сразу. За время беременности набрала 10 кг, благодаря грудному вскармливанию за несколько недель весь лишний вес ушел. Однако во время беременности и после девушка занималась спортом.

«Я закончила спортивную карьеру отчасти из-за проблем со спиной, поэтому пришлось активно плавать, помогает снять боли. Я беременная плавала по километру. Хотя раньше плавание казалось монотонной работой, где нет музыки и творчества. Также войти в тонус помогли разминка и растяжка. После первого месяца я уже влилась в рабочий режим, начались поездки и мастер-классы. Ну и лучшая «гирька» — сын, который заставляет тебя двигаться с дополнительным весом!»

Также Рита призналась, что каждое утро начинает с чашки зеленого чая, а питание такое же, как у сына: сырники, гречка, мясо, супы. И главное правило — не забывать есть, иначе организм начинает в стрессовом режиме запасаться впрок, чтобы было откуда черпать энергию. Отсюда и целлюлит, и лишний вес. С годами лишние килограммы очень сложно убрать. Поэтому постоянство — это очень важно. Когда обмен веществ налажен, можно позволить абсолютно всё. Однако на постоянной основе спортсменка не запрещает себе съесть что-то лишнее, чтобы не сорваться.

Елена Исинбаева

Елена Исинбаева.

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом воспитывает двоих детей. Обе беременности Исинбаева занималась спортом даже на последних сроках. Она тренировалась в спортзале и старалась выполнить минимальную норму упражнений даже с большим животом, конечно же без ущерба для здоровья ребенка. Никаких силовых тренажеров, только кардио и велотренажер.

Сразу после родов Елена начинала делать лёгкую разминку, придерживалась правильного питания. Постепенно добавлялась физическая активность.

«Во-первых, слежу за питанием. Чем кормлю ребенка? Грудным молоком, поэтому четко контролирую свое питание. Совсем не ела шоколада и других продуктов, которые могли навредить доченьке. С утра съедала что-нибудь кисломолочное, обязательно варю суп. Во-вторых, каждое утро у меня начинается с влажной уборки квартиры. Маленький ребенок должен находиться в чистом помещении. В-третьих, мы много гуляем, благо погода позволяет. Так что я быстро пришла в форму после родов».

Со временем добавился легкий комплекс упражнений, который спортсменка выполняла на своем большом балконе прямо дома. Напомним, что тогда в планах у Елены было участие на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

Светлана Ромашина

Светлана Ромашина.

Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию четыре года назад родила дочь и после совершила успешный камбэк в спорт, выиграв очередную Олимпиаду. Как призналась спортсменка, преображение заняло около полугода после рождения ребенка. Основная проблема заключалась в том, что не хватало гибкости, не было мышц.

Однако синхронистка отмечает, что ей помогла спортивная выносливость, всё шло по накатанной. И главным секретом обретения прежней формы стали тренировки.

«Ощущение, как будто я действительно никуда не уходила. Что мне больше всего нравилось и нравится по сей день, что голова очень быстро работает. Благодаря каким-то быстрым рефлексам в голове очень быстро проходят указания в руки, в ноги и все быстро получается».

Марина Мохнаткина

Марина Мохнаткина.

Самая титулованная российская спортсменка по самбо и боец ММА Марина Мохнаткина открыто делилась, как восстановила свою фигуру после беременности.

«Женское тело потрясающее. Совсем недавно у меня был огромный живот, и я думала, что вернуть мое подтянутое, упругое тело просто нереально. Просто не ленитесь, как бы трудно это ни было. Наш злейший враг — это мы сами, и все проблемы, которые у нас есть, находятся в нашем сознании. Просто встань и иди! Тем более, если вы здоровы, и у вас две пары конечностей. Попробуйте, продолжайте в том же духе и доберитесь туда. В меру, конечно, но, поверьте мне, вы можете сделать больше, чем думаете!»

Марина активно снимала видеотренировки, которые помогли ей снова обрести идеальную фигуру.

Елена Веснина

Елена Веснина.

Олимпийская чемпионка по теннису сразу же после рождения ребенка начала приводить себя в форму. Теннисистка выстраивала систему тренировок так, чтобы увеличивать нагрузку постепенно. Сначала она не думала о возвращении в спорт, занималась для восстановления фигуры.

Однако из-за переноса Олимпиады на год из-за коронавирусной инфекции у неё появился шанс. Врачи разрешили ей приступать к занятиям спустя месяц после родов, чтобы тело привести в былую форму обратно.

«После рождения ребёнка твоё тело меняется, ты имеешь дело с гормонами и бессонными ночами. Но я привыкла к силе и выносливости, а во время первых тренировок после декрета мышцы были словно тряпочки, ничего не получалось. Сразу понимаешь, как себя чувствуют обычные люди, которые только приходят в тренажерный зал, и думаешь: «Боже, как же сложно себя заставить!»

Софья Великая

Софья Великая.

Олимпийская чемпионка по фехтованию после двух родов достаточно быстро вернулась в прежнюю форму. И уже спустя три месяца после появления на свет первого ребенка, Софья отправилась с ним в путешествия по разным странам. Физическая активность и тренировки — вот залог успеха спортсменки. Хотя и она столкнулась со сложностями.

«Не знала, как организовать весь процесс, совместить тренировки с уходом за ребенком. А во второй раз, после дочки, уже все было осознанно. Я знала, что будет трудно, но все равно после первой тренировки подумала: нет, это нереально. Одна нога не толкалась, другая не приземлялась, полная раскоординация».

Прогресс шел от тренировки к тренировки. На каждой следующей Софья уже чувствовала, что фехтование совершенствуется.

Анастасия Мыскина

Анастасия Мыскина.

Вице-президент Федерации тенниса России является многодетной мамой — у нее трое сыновей, а фигура у нее просто потрясающая. Анастасия во всех интервью открыто делится секретами, как вернуться в форму после беременности.

«Как говорила Плисецкая, надо меньше жрать. Я стараюсь меньше есть, следую советам диетологов. Надо себя заставлять — мы же сильные женщины. Надо понимать, что если хочешь хорошо выглядеть, надо себя ограничивать. Даже тарелка салата может быть очень вкусной и сытной. Я вот овощи полюбила, особенно после родов!»

Валентина Глазко