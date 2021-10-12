10 историй актрис, которые сильно похудели

Подборка звезд ТВ и кино, которые кардинально изменились, сбросив лишний вес.

Правильное питание, тренировки и дисциплина — залог не только стройной фигуры, но здоровья в целом. Расскажем, как именно боролись с лишними килограммами российские знаменитости.

Правильное питание Анфисы Чеховой

Анфиса Чехова. Фото achekhova, Instagram

Телеведущая и актриса Анфиса Чехова всегда славилась своими аппетитными формами, но сейчас ее просто не узнать. Звезда похудела на 30 килограммов.

Сама Чехова призналась, что испробовала на себе множество диет, но лишние килограммы постоянно возвращались. Но как только она изменила свое отношение к похудению, у нее все получилось.

«Я изменила психологию толстого человека на психологию худого. Худые люди не пребывают в отчаянии, если поправились. Ты не можешь всю жизнь отказывать себе во всем. Путем проб и ошибок пришла к убеждению, что стул под названием «похудение» держится на четырех ножках: спорт, питание, понимание себя и здоровье», — призналась Анфиса.

Чехова сделала выбор в пользу правильного питания и отказалась от сахара, мяса, дрожжей, яиц и алкоголя. Она также исключила из своего рациона молоко, но оставила творог, козий сыр и ряженку. Анфиса предпочитает еду, приготовленную на пару. Ест телезвезда часто, но маленькими порциями и пьет много воды. Раз в неделю устраивает себе разгрузочный день.

Телеведущая несколько раз в неделю занимается йогой, которая не только помогает держать себя в хорошей физической форме, но и помогает обрести гармонию. Регулярно принимает душ Шарко.

Низкокалорийная диета Александры Бортич

Александра Бортич. Фото bortich, Instagram

Актриса Александра Бортич ради роли в фильме «Я худею» поправилась на 20 кг. Чтобы быстрее набрать вес, она отправилась в путешествие по зарубежным странам, где ни в чем себе не отказывала.

«У меня была отметка в 69 килограммов, которую я не могла преодолеть. Несколько дней у меня ничего не прибавлялось. Думаю, что это максимально здоровый вес для моего тела, поэтому оно сопротивлялось немножко», — призналась Бортич в интервью.

Для съемок второй части фильма Бортич нужно было вернуться в свой прежний вес. И на это ей дали всего полтора месяца.

Чтобы стремительно похудеть, актриса перешла на низкокалорийную диету. Она сократила порции, не ела после восьми часов вечера, отказалась от фастфуда и сладкого, добавила в свой рацион рыбу, овощи и много зелени. Шесть раз в неделю занималась спортом: бег, силовые тренировки, плавание и танцы.

Также актриса подключила массаж. Все это помогло ей быстро вернуться в прежнюю форму.

Раздельное питание Ольги Картунковой

Ольга Картункова. Фото vk.com/id74428080

Звезда КВН и ТНТ Ольга Картункова шокировала своих поклонников, похудев на 84 килограмма. Когда она весила 150, начались проблемы со здоровьем, и ей посоветовали похудеть.

Народная любимица отказалась от хлебобулочных изделий, фастфуда, сладкого, жирной пищи, майонезов и газировки. Ольга перешла на раздельное питание, выпивала по полтора литра воды в день. В основном ее рацион был представлен овощами, фруктами и мясом птицы. Еду готовила в основном на пару или варила. Она практически полностью исключила соль.

Как призналась сама Картункова, физические упражнения давались ей тяжело. Она кое-как преодолевала дистанцию в 500 метров на беговой дорожке, но не сдавалась и постепенно увеличивала тренировки. После она приступила к занятиям на тренажерах. И результат налицо!

Сама актриса сейчас ругает подруг, что не говорили ей, как она плохо выглядела.

«Вы что мне раньше не говорили, что я урод? Глазок нет, губки куда-то ушли, волосы постоянно потные, постоянно на сцене вытираюсь», — сказала Картункова.

Как похудела Светлана Пермякова

Светлана Пермякова. Фото s_permyakova, Instagram

Комедийная актриса Светлана Пермякова после рождения дочери сбросила 30 кг и сменила 56-й размер одежды на 52-й.

Решилась на похудение звезда КВН из-за проблем со здоровьем — беспокоили сосуды. Также появилась быстрая утомляемость. Пермяковой предложили принять участие в проекте для глянцевого журнала, где она в течение трех месяцев худела под присмотром специалистов. После проекта Светлана не остановилась, а продолжила сбрасывать вес.

Актриса всем советует уменьшать количество сладкого, копченого и соленого постепенно, а не резко, чтобы избежать стресса для организма. Из сладкого она позволяет себе есть козинаки в небольшом количестве. В еду добавляет минимум соли и приправ. А еще ее главный принцип — хорошо высыпаться и полезно завтракать.

В качестве дополнительных процедур актриса делала иглоукалывание и лимфодренажный массаж.

«Говорят, что желательно не есть после семи часов вечера. Я же просто стараюсь последний раз принимать пищу за три часа до сна. То есть если я ложусь спать в полночь, то могу без проблем поужинать в девять. Конечно, это не должна быть жирная еда. На ужин я предпочитаю сыр и кефир, — отмечает Светлана. — Если вы страдаете от лишнего веса — худейте и работайте над собой. Но если вам комфортно — живите спокойно. Главное, чтобы человек был добрым и замечательным. И чтобы его окружали любимые люди!»

Однако во время карантина Светлана много времени проводила дома и набрала лишний вес, с которым опять начала борьбу.

Дробное питание Екатерины Скулкиной

Екатерина Скулкина. Фото eskulkina, Instagram

Другая звезда КВН Екатерина Скулкина похудела на 20 кг. При этом она не стала изнурять себя строгими диетами. Она сократила количество быстрых углеводов (мучного, картофеля и сахара), отказалась от бананов, пакетированных соков. В ее рацион питания входят нежирная рыба, овощи (в основном зеленые), творог, фрукты. Питается она по 5-6 раз в день небольшими порциями.

Также она обратилась за помощью к фитнес-тренеру, который составил актрисе индивидуальную программу. Активно стала посещать Скулкина и моделирующие массажи, душ Шарко.

За большим результатом Екатерина отправилась в специализированную клинику в Карелии, где очищала организм и худела под присмотром специалистов. Правда, по словам звезды ТВ, это вылилось ей в крупную сумму денег.

СМИ приписывали Скулкиной и таблетки для похудения, и операцию на желудке, но она все опровергла.

«Я не делала операций на желудке, не пила всяких жидких каштанов, не пользовалась гранатовыми эмульсиями и не сидела ни на каких диетах. То и ценно для меня лично, что того результата, который я имею, добилась исключительно этим самостоятельным путем: правильная мотивация, правильное питание, спорт (прилично спорта), массаж и обертывания! Больше ничего. Чудес в этой области не бывает. Поверьте мне!», — заявила она у себя в Instagram.

Правила питания Елены Степаненко

Елена Степаненко. Фото pronedra.ru

Актриса «Кривого зеркала» Елена Степаненко за полтора года смогла сбросить 46 кг. За основу она взяла себе правило — есть все, но в маленьких порциях. При этом она позволяет себе есть даже пирожки и колбасу.

«Один из главных моих принципов: вся порция должна помещаться в ладошку, а есть надо четыре, пять, шесть раз в день — сколько хотите. Если прожевал пирожок до консистенции каши — ради бога. Но если остался кусочек, то — нет. И при этом ты наедаешься, потому что мозг посылает сигнал о насыщении только через 20 минут после начала трапезы», — рассказала Степаненко.

Еще один ее секрет стройности заключается в том, что, если захотелось есть, нужно выпить стакан воды и посмотреть, исчезнет ли аппетит. Это позволяет есть меньше.

Из физической активности экс-жена Евгения Петросяна выбрала плавание, которым занималась профессионально в молодости.

Как Полина Гагарина сбросила вес после родов

Полина Гагарина. Фото woman.ru

Мы так привыкли к стройному образу певицы и актрисы Полины Гагариной, что сложно представить, как она могла весить на 40 кг больше прежнего. Поправилась певица после первых родов.

Полина полностью отказалась от алкоголя, который содержит много калорий и мешает организму сжигать жир. Также в ее рационе нет мучного и сладкого. На завтрак ест пшеную или овсяную кашу. Хлеб заменила хлебцами. Питается она часто, но маленькими порциями.

Гагарина, несмотря на плотный график, активно занимается спортом. У нее есть личный тренер, с которым она занимается у себя дома. В ее социальных сетях много видеоотчетов с тренировок. Звезда также занимается фехтованием, йогой и бегом.

«Было трудно приучить себя к таким ограничениям. Но со временем втягиваешься, и это уже становится твоим образом жизни», — признается Гагарина.

Дробная диета Юлии Куварзиной

Юлия Куварзина. Фото kinopoisk.ru / instagram.com/ykuvarzina_official

Актриса из сериала «Воронины» Юлия Куварзина скинула 22 кг. Она всегда была достаточно полной, но во время родов набрала слишком много. После рождения ребенка Юлия занялась собой.

Диетолог разработал Куварзиной программу питания (5-6 приемов пищи в сутки), где размер порции должен составлять 250 г. Она ничего не ела после 19 часов вечера. Актрисе пришлось отказаться от соли, кофе, алкоголя, бананов и сладкого. Позволяла себе только мед и горький шоколад.

Еду готовила на пару или гриле с минимальным количеством масла. Раз в неделю устраивала себе разгрузочный день.

Трижды в неделю Юлия посещала спортзал, а также занималась пилатесом, йогой и плаванием в бассейне. После занятий ходила на массаж.

«Я смогла нащупать правильную мотивацию именно для себя. Считаю, что в теме похудения не может быть одинакового рецепта. Нужно почитать книги, послушать людей, которые через это проходили», — отметила Куварзина.

Диета Светланы Ходченковой

Светлана Ходченкова. Фото kinopoisk.ru / instagram.com/svetlana_khodchenkova

В начале своей карьеры Светлана Ходченкова весила на 20 кг больше, чем сейчас. В студенческие годы у нее произошел гормональный сбой, из-за которого актриса поправилась.

«Когда я училась на первом курсе института, я набрала 15 кг. Гормональный сбой произошел на нервной почве. Я очень боялась, что меня отчислят из Щукинского училища, и в итоге набрала лишний вес. У меня от природы хрупкое телосложение. Поэтому, когда я уладила проблемы со своей нервной системой, я скинула их».

Впервые на диету актриса решилась ради роли балерины. Светлана много тренировалась у станка, а также исключила простые углеводы, сахар, картофель, копченые продукты и алкоголь. Она придерживается дробного питания, которое позволяет ей удерживать вес и сейчас.

Правда, Светлана признается, что позволяет себе иногда съесть что-то вредное.

Из физической активности Ходченкова выбрала... танцы на пилоне. Они помогают ей укреплять мышцы и оставаться всегда в форме.

Сбалансированная диета Надежды Ангарской

Надежда Ангарская. Фото nadezhdaanga, Instagram

Звезда Comedy Woman Надежда Ангарская весила 130 килограммов, но сейчас на весах минус 46. Выяснилось, что у нее вырабатывается слишком мало гормона насыщения и из-за этого она ест больше, чем нужно.

«С этим я борюсь всю жизнь. Особенно в детстве я не могла наесться, все уже встали из-за стола, а я все ем. В садике ела и за себя, и за друга. Когда мой вес стал меньше на 30 кг, я поняла, что вот теперь я чувствую себя прекрасно, ну просто Дюймовочка. Не опускайте руки, даже если был откат, помните, что это процесс и все мы живые люди — стресс, срыв и так далее. Это наша борьба, которая будет бесконечна», — заметила Надежда.

Худела Ангарская под пристальным вниманием своих подписчиков в Instagram. Она рассказывала о всех своих процедурах, питании и спорте. Именно сбалансированная диета и физическая активность помогли ей заметно преобразиться.