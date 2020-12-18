Ронда Роузи живет как Герман Стерлигов. Не хочет покупать в магазинах, платить за свет и брать кредиты

Муж Ронды пристреливает скотину из пистолета — чтобы не мучилась.

Ронда Роузи — один из самых коммерчески успешных бойцов в истории UFC. Она помогла промоушену наконец-то стать частью мейнстрима. Если Конор Макгрегор привел UFC миллионы подростков и школьников, то благодаря Ронде бои в клетке начали смотреть американские домохозяйки.

Дана Уайт долгое время не хотел запускать женский дивизион, но именно встреча с Рондой все изменила.

«Я как-то был в Калифорнии в 2010-м, попал на женский бой в каком-то региональном промоушене. Дрались две девушки — одна была очень миловидная, другая дралась, как Рэнди Кутюр, и выглядела как Рэнди Кутюр (лысый и суровый тяжеловес. — Прим. «СЭ»). Она избила ту симпатягу просто до смерти. После этого я сказал себе, что в UFC, пока я там работаю, никогда не будут драться женщины. Но когда мы пересеклись с Рондой на одном из шоу, мне хватило 5 минут, чтобы изменить мнение. Она — звезда. Настоящая. При этом атлет мирового уровня и очень симпатичная девушка«, — объяснял Уайт в интервью подкасту Barstool.

Ронда Роузи.

За три года в UFC Ронда провела шесть защит титула и продала три турнира с миллионом платных трансляций (больше только у Макгрегора — пять турниров с продажами от 1 млн PPV и более). К 2015 году слава и культ Роузи достигли просто грандиозного масштаба, но затем случился сенсационный разгром от Холли Холм (до боя букмекеры давали на победу Холм коэффициент 7). Холли избила соперницу на руках, не дала себя перевести, а потом снесла Ронду своей лошадиной левой ногой. Восстанавливалась Раузи после жестокого нокаута очень тяжело — полгода не могла есть шатающимися зубами ничего твердого, а в интервью на Ellen Show даже призналась в мыслях о самоубийстве.

Ронда Роузи (слева) проигрывает нокаутом Холли Холм.

Надо сказать, что к тому моменту и технические ресурсы бывшей чемпионки стремительно подходили к концу — Ронда была мощным грэпплером с базой дзюдо, но ее ударная техника и система движения сильно отставали от времени. В UFC пришла новая порода бойцов-женщин: чемпионка мира по боксу Холли Холм — очень крупная физически, с убийственным левым хайкиком, киллер-универсал Аманда Нуньес, да и в целом средний уровень всех девушек начал резко подтягиваться.

Ронде нужны были масштабные изменения, пойти на которые она либо не захотела, либо не смогла. В итоге еще одно пугающее избиение — на сей раз от Нуньес, завершение карьеры в ММА и переход в рестлинг.

Ронда не хочет участвовать в мировом обороте денег и платить даже за свет и воду

После ухода из профессионального спорта Ронда переехала на ферму близ Санта-Моники, что в Калифорнии, и сильно поменяла имидж. Если раньше Роузи придерживалась образа высокомерной светской женщины на высоких каблуках, угрожавшей вырубить любую соперницу в своем дивизионе одной рукой, а также победить Флойда Мэйвейзера, то теперь она скромная и тихая сельская барыня, хозяйка большого поместья.

Ронда Роузи на своей ферме. Фото rondarousey.com

Она живет вместе с мужем, бывшим бойцом UFC Трэвисом Брауном на большом ранчо с 30 животными, отказывается покупать что-либо в магазинах и в принципе не хочет участвовать в мировом обороте денег.

«Мы с Трэвисом очень умно обращаемся с заработанными в боях и WWE деньгами, — рассказывала Ронда на подкасте Steve-o. — Мы совсем не покупаем то, что требует больших затрат в содержании. Мы инвестируем деньги в источники питьевой воды, в каптаж, чтобы не тратить деньги на воду и всегда иметь свой запас воды.

Фермеры Трэвис Браун и Ронда Роузи. Фото rondarousey.com

Мы поставили себе солнечные батареи от Tesla, чтобы не тратить деньги на электричество. У нас свое хозяйство, огород, свои животные. Мы не хотим тратить деньги на еду из супермаркетов. Мы не берем кредиты, ипотеки.

Мы выстроили свою жизнь так, чтобы расходы были минимальными и при этом мы были счастливы от того, что имеем. Вместо навязанной людям философии: «Как нам побольше заработать денег?» мы выработали свою систему: «Как нам поменьше нуждаться в чем-то со стороны, производить всего побольше самим и быть абсолютно самодостаточными и счастливыми?»

Ронда и муж дали имя каждому зверю на ферме, нежно заботятся о них, но потом все равно убивают

На ферме Ронды живут быки, коровы, козлы, свиньи, индюки, курицы и утки. У каждого зверя есть имя и конечная цель — оказаться на столе владельцев фермы в виде рагу, жаркого или наваристого супа.

Трэвис Браун и Ронда Роузи давно хотели жить на природе.

«Ни одно зернышко на моей ферме не склевывается без моего ведома. Ни одна перепончатая лапка не сделает и шажка, о котором бы я не знала. Я всегда хотела жить на земле. Восхитительно жить в городе, пока ты молод, но с возрастом тебя тянет обратно на природу. Я хочу жить на земле и учить моих детей тем вещам, которым меня учили мои родители.

Конечно, все звери рано или поздно пойдут к нам на стол. Мы их съедим. Но до того момента мы хотим, чтобы они жили прекрасной, комфортной жизнью. Вот, например, индюшки. Они очень здорово у нас живут. Все они леди, которые очень любят покушать, и мы кормим их от души«, — хвалится Ронда в интервью собственному сайту rondarousey.com.

Поддерживает жену и Трэвис Браун. Всю скотину он убивает собственноручно из пистолета. Перед тем как час животного пробил, Ронда и Трэвис приходят, чтобы проститься со зверем. На этот раз пришел черед быка Коби (из съемок YouTube-канала Ronda Rousey).

Ронда Роузи.

Ронда: «Это все очень тяжело... Он очень славный»

Браун: «Славный»

Раузи: «Он такой хороший мальчик. Хотя он не был особо дружелюбным... Он прожил хорошую жизнь рядом с нами, был окружен любовью»

Ронда Роузи и Трэвис Браун.

Трэвис Браун завершил карьеру бойца в 2017 году — после поражения от Алексея Олейника.

Браун: «Когда приходит момент, здесь не нужно много думать и сомневаться. Ты просто должен прийти, пристрелить его, четвертовать, разделать — провести всю необходимую работу. Если я буду задумываться о том, как это ужасно, я ничего не смогу сделать... Ведь он уже часть семьи. Но правила, которые мы установили на нашей ферме, должны соблюдаться. Каждое животное здесь выполняет свою роль. Мы приняли сознательное решение, что мы едим и будем есть мясо.

Поэтому сейчас мы принимаем сознательное решение — пустить на мясо наше животное максимально этичным способом. Наше правило — звери на нашей ферме живут лучшей жизнью до самого последнего момента [когда их пускают на мясо]. Единственная причина, почему мы убиваем их, — это то, что мы кормим себя, свою семью. Но лучше это животное будет с нами, окруженное любовью и заботой, и потом отдаст нам свое мясо, чем оно будет жить в непонятных условиях где-то на левой ферме или фабрике".

Ронда Роузи и селезень Альфонсо. Фото rondarousey.com

Забота о животных на ферме привела Ронду к мысли о создании пруда. Проект был успешно реализован, и теперь на ферме у Роузи есть водоем.

«Когда мы выкопали и залили пруд, утки и селезни были настолько счастливы, что сами перелетели через загон и побежали к воде, — говорит Ронда в интервью собственному сайту. — Наш селезень Альфонсо просто сошел с ума от радости и начал прыгать на всех уток и спариваться с ними... Но, когда придет время, именно Альфонсо предстоит платить первым [отправляться на суп], потому что он наслаждается жизнью больше других».