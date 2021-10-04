10 актеров, которые сильно похудели

Подборка звезд театра и кино, которые кардинально изменились, сбросив лишний вес.

Профессия актера — тяжелый труд. Это постоянные репетиции, спектакли, съемки в кино и программах. А иногда для роли нужно набрать вес или резко похудеть. Кажется, что в таком графике сложно вести здоровый образ жизни, однако многие доказывают, что можно. Расскажем, к каким мерам прибегли российские актеры для снижения веса.

Александр Семчев

Александр Семчев. Фото kinopoisk / instagram.com/24smiorg

Заслуженный артист России Александр Семчев весил 200 килограммов. Из-за этого у актера развился сахарный диабет. Семчев решил кардинально изменить образ жизни и накануне своего 50-летия сбросил 100 кг. И это всего лишь за один год.

При этом он не сидел на строгих диетах, а просто сократил порции. Питался Александр по 5-6 раз в день и пил много воды. Не обошлось и без физических упражнений. Предпочтение он отдал беговой дорожке и тренировкам с эспандерами. Но самое главное — он придерживался строгой дисциплины и не нарушал правил.

«Иногда смотрю на свои старые фотографии и ужасаюсь. Это же было безобразно! Сейчас мне стало гораздо легче жить. Ушла нагрузка на сердце и суставы. Упал сахар в крови. Все это повлияло на качество жизни. Также мне хотелось поменять профессиональные стереотипы. Как сказал мне режиссер Роман Козак, из-за полноты я теряю диапазон ролей», — признался сам Александр в одном из своих интервью.

Станислав Дужников

Станислав Дужников. Фото kinopoisk / vk.com/id17203500

Звезда сериала «Воронины» Станислав Дужников долгие годы весил больше 200 килограммов, но взялся за себя и скинул 60 кг.

Актер ведет строгий учет потребляемых калорий, а также следит за количеством белка, жиров, углеводов и аминокислот в своем рационе. Он сократил количество соли, которая задерживает жидкость в организме. Еду предпочитает именно домашнюю. Ее он носит с собой в контейнерах на съемки. Дужников активно занимается спортом, чаще всего плаванием, а также ходит в баню.

Правда, раз в неделю актер разрешает себе съесть пирожное. По его мнению, строгие ограничения приводят к еще большим срывам.

«Главное — не есть на ночь и заниматься спортом. Не профессиональным, а фитнесом», — заметил Дужников.

Кстати, по признанию Станислава, ради роли в ситкоме «Воронины» ему пришлось набрать 20 кг, чтобы соответствовать образу Лёни.

Александр Морозов

Александр Морозов. Фото morozov_artist, Instagram

Звезда «Кривого зеркала» Александр Морозов изменился до неузнаваемости, сбросив 40 килограммов. Правда, для снижения веса он не использовал ни физические нагрузки, ни диеты. Морозов решился на гастрошунтирование. Проще говоря, ему уменьшили размер желудка. Также он сделал липосакцию.

По словам самого Александра, он слишком ленив для занятий спортом, но лишний вес начал сказываться на здоровье, что и подтолкнуло его пойти на радикальные меры.

«Не знаю, медицина разделяет или нет, но я разделяю: есть здоровая полнота, а есть нездоровая. Когда уже лишний вес реально начинает мешать жить, функционировать как человеку полноценному, тогда это уже болезнь», — отметил Морозов.

Роман Попов

Роман Попов. Фото romapopoff, Instagram

Актер Роман Попов, ставший известным благодаря роли Мухича в комедийном сериале «Полицейский с Рублевки», похудел на 40 килограммов.

Как признался Попов, сбрасывал вес он по старинке — правильно питался и подключал физические нагрузки. При этом бегать ему нельзя из-за проблем с коленными суставами, поэтому он занимался в спортивном зале с EMS-жилетом. Самым сложным для актера было отказаться от сладкого.

Также Роман делал растяжку, много ходил, поднимался по лестнице, а не пользовался лифтом. И результат налицо!

«Я похудел на 40 килограммов и перестал делить с Евгением Куликом персонажей во всех проектах», — отшутился в социальной сети Попов.

Только вот во время карантина к нему вернулись 10 кг, от которых он уже начал избавляться.

Михаил Казаков

Михаил Казаков. Фото kazakovfly, Instagram

Актер Михаил Казаков, наиболее известный как Полежайкин из «Папиных дочек», тоже изменился до неузнаваемости, сбросив лишние 40 кг. Подтолкнула его к этому травма, которую он получил из-за падения с лестницы. После восстановления он не изнурял себя в спортивном зале, а просто начал много и правильно ходить.

Михаил ежедневно ходит по 25 км. Часто в сутки может пройти и 63 тысячи шагов.

«Ем все подряд. Ни в чем себе не отказываю. Я пять тысяч километров прошел за последние девять месяцев. Вы даже такого продукта не сможете назвать, которого я не ем. Могу за один присест две банки сгущенки съесть даже», — гордо заявляет Казаков.

Помимо ходьбы Михаил почти ежедневно выполняет упражнения на пресс. Физическая активность позволяет ему стабильно держать вес.

Андрей Аверин

Андрей Аверин. Фото averinandrei, Instagram

Резидент Comedy Club Андрей Аверин всего за год похудел на 31 кг. Помогли ему в этом сбалансированное питание и физические упражнения.

Юморист отказался от сладкого, мучного, фастфуда и полуфабрикатов, а добавил в свой рацион больше овощей и рыбы. Питается Аверин через каждые 3-4 часа небольшими порциями, за 45 минут до приема пищи он выпивает три стакана теплой воды.

«Делаю также элементарные упражнения, например, качаю пресс. Самый главный пункт — это сила воли. Если вы захотите похудеть, то сделаете это. Повторюсь, я не сидел ни на каких диетах просто потому, что мне это было некомфортно чисто психологически», — рассказал Аверин в интервью.

Поддерживала Аверина его супруга, которая готовила звезде ТНТ правильную еду.

Гарик Харламов

Гарик Харламов. Фото garikkharlamov, Instagram

Новый сезон Comedy Club начался с преображения другого резидента. Гарик Харламов за лето скинул 17 килограммов. У него заметно уменьшился живот и впали щеки.

«Самая главная новость заключается в том, что Харламов похудел на 17 килограммов за лето. Встречайте — Гарик Чихуахуа Харламов», — с юмором представил своего друга Павел Воля во время первого шоу.

Правда, как удалось похудеть, Гарик пока не рассказал. Но, судя по его подтянутому и спортивному телу, без физических упражнений не обошлось.

Алексей Макаров

Алексей Макаров. Фото makarov_alexey_, Instagram

Актер Алексей Макаров не скрывает, что всегда любил жирную еду и редко занимался спортом. Это и сказалось на здоровье. Когда вес сына Любови Полищук перевалил за 100 кг, он взялся за себя и спустя время увидел на весах минус 30.

Мучить изнурительными диетами и тренировками он себя не стал, а обратился к специалистам. Врачи посоветовали ему не переедать и заняться спортом.

Макаров начал бегать по утрам. Первое время это были 5 км, затем он увеличил расстояние до 10-12 км. Также Алексей приобрел кардиотренажер. Актер полностью отказался от алкоголя, периодами прибегал к бессолевой диете, но питался без строгих ограничений.

По словам самого артиста, он решил привести себя в форму после того, как не смог влезть в любимые джинсы.

Александр Стриженов

Александр Стриженов. Фото соцсети

Несколько лет назад у актера и кинорежиссера Александра Стриженова появилась угроза развития сахарного диабета. Что было неудивительно, ведь вес его достигал отметки выше 140 кг.

В своем рационе он отказался от большого количества углеводов. Помимо этого Александр занялся плаванием в бассейне. Результат не заставил себя долго ждать — он сбросил 30 кг лишнего веса.

СМИ сообщали, что прийти в форму режиссеру помогла грейпфрутовая диета, однако сам он опровергает это.

«С моей помощью народу хотят впарить какой-то кофе и грейпфрутовую диету. Ничего подобного я никогда не ел и не пил. Я не прибегал ни к одной запретительной мере. Не стоит специально бороться с лишним весом. Единственный способ похудеть — это меньше есть», — признался Стриженов.

Максим Фадеев

Максим Фадеев. Фото fadeevmaxim, Instagram

Известный продюсер, музыкант и актер Максим Фадеев шокировал поклонников, сбросив 100 кг. Добиться такого результата помогли особая диета и физические нагрузки.

Теперь Фадеев планирует выпустить книгу, где расскажет, как он добился такого результата. Музыкант отмечает, что никакие таблетки и изнурительные нагрузки он не применял для достижения своей цели.

«Я даже не знал, что мое похудение может вызвать такое количество споров, разговоров и рассуждений врачей, диетологов. Вы знаете, у всех врачей, диетологов, жаждущих, чтобы мы похудели, есть свои методики, но они почему-то все стоят больших денег. Та методика, о которой напишу я, не предполагает вообще таблеток, она не предполагает никаких специальных мучений», — сообщил в своей соцсети Фадеев.

Известно только, что его методика предполагает наличие воды определенной температуры и употребление некоторых продуктов.

Занятия спортом и правильное питание, а не изнурительные тренировки и диеты — залог здорового образа жизни. Это доказывают российские звезды кино. Однако мы рекомендуем вам худеть строго под наблюдением врачей-диетологов, тренеров и специалистов.

Галина Глазко