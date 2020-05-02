Жена Бобровского рассказала, чем хоккеист занимается на карантине

Жена вратаря «Флориды» Сергея Бобровского Ольга ответила на вопросы подписчиков в Instagram. В частности, она рассказала, чем муж занимается во время паузы в сезоне из-за коронавируса.

— Почему так мало снимаете Боба? Очень интересно смотреть, что он делает.

— Потому что это мая страница. У него своя есть. Обычно он играет в хоккей и тренируется три раза в день. Сейчас, на карантине занимается домашними делами: чистит бассейн, наводит порядок в гараже, ругается с прорабом (у нас в доме небольшая переделка) и, конечно же, тренируется.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 1 на 2 мая, в мире коронавирус подтвержден у 3 389 933 человека. Умерших — 239 029, выздоровевших — 1 076 487.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 1 мая всего зарегистрировано 114 431 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 169 летальных исходов, выздоровели 13 220 человек.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется