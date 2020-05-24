«Все держим кулачки». Бузова пожелала здоровья заболевшему коронавирусом Погребняку
16:15
Мария Погребняк, супруга нападающего «Урала» Павла Погребняка, опубликовала новый пост в Instagram. Жена 36-летнего российского футболиста поддержала своего мужа, у которого ранее обнаружили коронавирус.
Мария показала подписчикам ряд совместных фотографий с Павлом.
«Выздоравливай быстрее, любимый», — написала в Instagram Мария Погребняк.
«Мы все держим кулачки», — отреагировала в комментариях российская певица и телеведущая Ольга Бузова.
В сезоне-2019/20 Погребняк провел 14 матчей за «Урал» и забил 4 гола.
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Пауза из-за коронавируса