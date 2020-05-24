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«Все держим кулачки». Бузова пожелала здоровья заболевшему коронавирусом Погребняку

16:15
Павел Погребняк с семьей. Фото instagram.com
Павел Погребняк с семьей. Фото instagram.com
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Мария Погребняк, супруга нападающего «Урала» Павла Погребняка, опубликовала новый пост в Instagram. Жена 36-летнего российского футболиста поддержала своего мужа, у которого ранее обнаружили коронавирус.

Мария показала подписчикам ряд совместных фотографий с Павлом.

«Выздоравливай быстрее, любимый», — написала в Instagram Мария Погребняк.

«Мы все держим кулачки», — отреагировала в комментариях российская певица и телеведущая Ольга Бузова.

В сезоне-2019/20 Погребняк провел 14 матчей за «Урал» и забил 4 гола.

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