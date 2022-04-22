«Русская сенсация захватила Уимблдон». Как Шарапова покорила мир в 17 лет

Мария выступала в теннисной элите 15 лет, но свою главную победу одержала в первый же взрослый сезон, когда 3 июля 2004 года разнесла Серену Уильямс в финале турнира в Лондоне.

Играть в теннис Шараповой было предначертано по праву рождения. Иначе и быть не могло, когда твой отец — тренер по этому виду спорта. Так что Мария, по сути, родилась с ракеткой. Но ключевую роль в ее судьбе сыграла легендарная Мартина Навратилова. В 1993 году 18-кратная победительница турниров «Большого шлема» давала мастер-класс в Москве. И в один момент против нее вышла шестилетняя Маша. Как пишет сама Шарапова в автобиографической книге, Навратилова настолько впечатлилась способностями девочки, что отозвала в сторонку ее отца Юрия и настоятельно рекомендовала ехать в знаменитую американскую теннисную академию Ника Боллетьери.

Отец, как и любой другой на его месте бы, поверил в слова чемпионки о гениальности собственного ребенка и через два года рванул во Флориду, хотя в кармане было всего 700 долларов. По всем законам жанра, Юрий трудился на самых грязных и низкооплачиваемых работах, вроде мойщика посуды, лишь бы только Маша могла учиться теннису. А она только на нем и была сосредоточена, вопреки издевкам и унижениям со стороны старших в интернате. По крайней мере, именно такую историю Шарапова рассказала изданию Washington Post.

«У них были совершенно другие интересы. Они занимались вещами, далекими от тенниса. Я же ложилась спать на четыре часа раньше, чем они, и была сосредоточена только на игре», — сказала Шарапова.

Мария Шарапова. Фото Getty Images

Путь к славе

Российский теннис в начале нулевых переживал нечто подобное тому, что происходит сейчас, только в обратной перспективе. Слава мужчин (Кафельникова, Марата Сафина) постепенно угасала, а женщины стремились к вершинам. Шарапова была лишь одним из многих дарований того поколения. Даже стать первой российской чемпионкой в истории турниров «Большого шлема» ей не удалось. Всего на месяц Марию опередила Анастасия Мыскина. В финале «Ролан Гаррос» Настя обыграла еще одну россиянку — Елену Дементьеву.

Шараповой для истории теперь нужно было сделать что-то покруче. Например, выиграть все «мэйджоры». Ей это предрекали, но никто не ожидал, что славу Мыскиной она перекроет так скоро и таким образом. Здесь, правда, стоит понимать, что Мария не появилась из ниоткуда и «дернула» всю элиту, будучи 17-летним ноунеймом. К Уимблдону она уже подходила с багажом из нескольких титулов WTA в одиночном и парном разрядах, статусом новичка года и реноме будущей мегазвезды.

Эффект разорвавшейся бомбы тогда вызвала даже не сама победа, а имя и статус спортсменки, которую юная Мария деклассировала в финале. Ну и что в такой исход никто не верил. Серена Уильямс на тот момент уже была действующей двукратной победительницей лондонского турнира. Опыт и мощнейшая подача были убийственными аргументами против хрупкой белокурой девочки. Но то ли случился какой-то недонастрой, то ли просто не день Серены. Скромная девчушка на глазах почтеннейших лордов, сэров, пэров издевательски легко расправилась с их фавориткой.

Вот как об этом по горячим следам вспоминала сама Мария. «Честно говоря, я сама не понимаю, что произошло. У меня не было никакой особой тактики, я просто играла. Я практически не видела, что происходит вокруг, а была в своем собственном мирке. Я и не думала о том, что играю финал. Я просто старалась сконцентрироваться на том, что собираюсь сделать. Я была уверена в том, что если захочу чего-то и приложу к этому максимум усилий, то все у меня получится», — заявила спортсменка в интервью «Российской газете».

Мария Шарапова и Серена Уильямс. Фото Getty Images

«Она чем-то похожа на меня»

Вряд ли она тогда осознавала, что сделала и насколько популярной стала во всем мире. Даже сейчас, если попросят назвать знаменитых русских, многие иностранцы вспомнят Шарапову. А уж в те годы ее фамилия встала чуть ли не в один ряд с Достоевским, Толстым и Гагариным.

«Мария-мания захватила мир», — писал сайт телеканала CNN перед стартом US Open 2004. В том же материале отмечалось, что от Шараповой без ума не только из-за ее блестящей игры. Фанатов впечатляют ее юность и эффектная, почти модельная внешность. Причем сами СМИ этот образ и создали. Вот как на победу Шараповой отреагировало британское издание The Guardian:

«Русская сенсация захватила Уимблдон. Мария Шарапова стала настоящим откровением. Блондинка потрясла, а затем уничтожила обладательницу титула Серену Уильямс, одержав головокружительно дерзкую победу, и в свои 17 лет и 75 дней стала третьей самой молодой чемпионкой среди женщин в истории турнира», — написал журналист Джон Хендерсон.

Про финалистку Уильямс, кажется, все забыли. Даже родные американские издания. А ведь она вышла в третий финал Уимблдона подряд. Младшую из двух сестер это наверняка невероятно бесило. Как и то, что какая-то девочка-подросток вдруг стала в разы популярнее ее. Хотя виду Уильямс не подавала. Достойно приняла поражение и отметила превосходство Шараповой. Даже нашла Марию похожей на себя.

«Она чем-то похожа на меня. Она тоже никогда не отступает и продолжает отдавать игре все», — сказала Серена New York Times.

Образ русской девочки так плотно засел в голове американки, что все последующие матчи против Шараповой были для нее поединками всей жизни. Можно было проиграть любому, но Марию обязательно надо уничтожить. Поэтому статистика личных встреч для нашей спортсменки обескураживающая — 20:3 в пользу американки. Она разгромила россиянку в том числе и в финале лондонской Олимпиады 2012 года, где Маша шла за золотом и была первой женщиной-знаменосцем в российской истории. Но свою главную победу Шарапова все равно одержала тогда, в 17 лет, на Уимблдоне.