Уроженка России получила рекордную дисквалификацию. Она проходила по делу о коррупции в теннисе

Представительница Киргизии Ксения Палкина отстранена от спорта на 16 лет по обвинению в причастности к нелегальным ставкам.

Дисциплинарный орган по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) объявил о беспрецедентной дисквалификации. Уроженка Хабаровского края Ксения Палкина, выступающая за Киргизию, получила 16-летнее наказание (правда, шесть лет из них — условно). Это крупнейшее по срокам отстранение от тенниса, если не считать пожизненных изгнаний игроков. 32-летняя спортсменка обвинялась в причастности к договорным матчам в 2018 и 2019 годах. Масштаб коррупции, связанной со ставками, среди теннисистов просто поражает — за последние десять лет наказано более 60 спортсменов (32 из них отстранены пожизненно). Но уменьшить количество подобных скандалов не удается.

Признание вины

Осенью 2019 года Ксения Палкина вместе со своей партнершей по парному разряду Альбиной Хабибулиной из Узбекистана была задержана во время турнира во французском Клермон-Ферране. Полицейские подошли к теннисисткам прямо на корте, предложив им проследовать в участок. Поначалу родственники девушек уверяли, что претензии возникли к паспорту Хабибулиной (она действительно перестала быть гражданкой Узбекистана в 2017 году, но продолжала выступать под флагом этой страны). Но потом выяснилось, что Ксению и Альбину обвиняют в организации договорного матча на турнире ITF Gonesse, который прошел в марте 2019 года.

Французская газета Ouest-France тогда написала, что на соревнованиях в Гонессе узбекская теннисистка якобы преднамеренно проиграла другой спортсменке, а ее киргизская коллега могла выступать в этом деле посредницей. Подозрения правоохранителей вызвал тот факт, что накануне игры у букмекеров подскочили ставки. В декабре прошлого года Хабибулина получила пожизненную дисквалификацию и штраф в 150 тысяч долларов. Это очень серьезные деньги для теннисистки, которая никогда не участвовала в соревнованиях уровнем выше 100-тысячника. Палкина после чистосердечного признания своей вины в нарушениях антикоррупционных правил получила 16 лет отстранения (шесть из них — условно) и штраф в 100 тысяч долларов (87,5 тысячи — условно).

Ни Палкина, ни Хабибулина никогда не играли на уровне WTA, так что со спортивной точки зрения их дисквалификация представляет мало интереса. Однако именно на уровне мелких турниров теннисная коррупция расцветает наиболее пышным цветом. Считается, что игроки, зарабатывающие на корте копейки, чаще соглашаются на предложения дельцов, организующих договорные матчи. Ставки в теннисе принимаются на результаты даже самых мелких турниров, а специфика вида спорта такова, что поймать спортсмена на «игре в поддавки» крайне сложно. Даже при помощи систем, анализирующих странные скачки объемов ставок.

Два десятилетия борьбы

Порой в процессе поисков злоумышленников проскакивают довольно странные истории. Так, во время прошлогоднего турнира «Ролан Гаррос» полицией была задержана 26-летняя российская теннисистка Яна Сизикова. Ее обвиняли в сдаче матча на Открытом чемпионате Франции-2020. Но после допроса спортсменку отпустили, и затем она подала жалобу в прокуратуру Парижа на клевету со стороны следователей. Сейчас Яна продолжает выступление в небольших турнирах. Неверно думать, что под подозрением в коррупции оказываются исключительно выходцы из стран бывшего СССР. Например, предыдущий рекорд по срокам отстранения принадлежал венесуэльцу Роберто Майтину, который за нарушение антикоррупционных правил получил 14 лет дисквалификации.

О том, что теннисисты участвуют в различных криминальных схемах со ставками, начали много говорить примерно два десятилетия назад. С тех пор тень подозрений падала на многих топ-теннисистов, в том числе из России. Однако до реальных наказаний игроков из элиты дело не доходило — в худшем случае они просто по-тихому завершали карьеры. Своего пика коррупционные скандалы в теннисе достигли в 2007-2008 годах, когда обвинения начали звучать не только в адрес теннисистов и их штабов, но и в адрес судей и даже болельщиков. Например, на турнире WTA в Антверпене c трибун были удалены двое русских и один немецкий зритель, которые, используя ноутбук, делали онлайн-ставки по ходу матча.

В итоге для борьбы с договорными поединками была создана «Группа целостности тенниса», в которую вошли британские детективы. Именно по результатам ее работы выносит свои решения дисциплинарный орган ITF по борьбе с негативными явлениями. Впрочем, с теннисной коррупцией пытается бороться и полиция. Так, в 2019 году испанские правоохранительные органы объявили о раскрытии схемы, в которой задействовано 135 игроков, в том числе один теннисист из топ-30. Результаты расследования обещали обнародовать в течение года, но следствие затормозила пандемия. Как бы то ни было, в плане борьбы с нелегальными ставками теннис точно самый активный вид спорта. Другой вопрос — насколько все эти меры эффективны. Ведь главных причин коррупции они не устраняют.