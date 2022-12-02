Во все тяжкие: как теннисная звезда Дженнифер Каприати попалась на краже и наркотиках

Как стать миллионером в 14 лет и дважды побывать в рехабе к 18.

Как только СМИ не называли маленькую теннисистку Дженнифер Каприати: «чудо света из восьмого класса», «золотая девочка» — гениальная спортсменка покорила своей игрой весь мир, когда ей было всего 13 лет. В этом юном возрасте она выиграла юниорский «Ролан Гаррос» и US Open. Примерно в это же время она стала миллионером благодаря спонсорам, предложившим экипировать ее. Контракт был на пять миллионов долларов.

Жизнь малышки на миллион была устроена еще до первого профессионального турнира. Но отец девочки уже вел работу и в этом направлении. По правилам WTA, дебютировать во взрослом теннисе можно было только с 14 лет (сейчас уже с 18), но Стефано Каприати сделал для дочери все. Женская теннисная ассоциация пошла на уступки и разрешила Дженнифер и всем молодым теннисисткам выступать на первом профессиональном турнире в месяц, когда им исполняется 14. Позднее эту поправку стали называть «правило Каприати».

Золотые годы

После первого же взрослого турнира Дженнифер Каприати блистала на обложке Sports Illustrated. И это при том, что в финале она проиграла аргентинской теннисистки Габриэле Сабатини, но по пути к заключительному матчу Дженнифер смела со своего пути трех теннисисток из первой двадцатки рейтинга. Каприати потребовалось совсем немного времени на адаптацию ко взрослой игре. В марте она стартовала в профессионалах, а уже в октябре в Сан-Хуане выиграла первый взрослый турнир, причем за это время у нее был еще один финал — Family Circle Cup в Хилтон-Хеде, где она уступила Мартине Навратиловой. Сезон она заканчивала на 8-й строчке мирового рейтинга.

В личные достижения Дженнифер записала себе и то, что стала самой юной спортсменкой, пробившейся в полуфинал «Ролан Гаррос». Второй сезон американка провела еще более «забойно»: дошла до полуфиналов Уимблдона и US Open. Причем по пути к полуфиналу Уимблдона она вернула должок Мартине Навратиловой, обыграв ее в четвертьфинале. И вишенкой на этом торте стал ее успех на Олимпийских играх 1992 года. Каприати в финале турнира переиграла действующую чемпионку Штеффи Граф. И уже в 16-летнем возрасте примерила золотую олимпийскую награду.

Дженнифер Каприати. Фото Global Look Press

В одной ошибке от непоправимой трагедии

После такого феноменального успеха новость о том, что в 1993 году Дженнифер берет паузу в карьере, была как гром среди ясного неба. Но последовавшие за этим новости в полной мере обосновали, почему это было сделано. Первым тревожным звоночком стала история в одном из магазинов Тампы, где американка примеряла разные украшения, а потом, не заплатив за них, решила покинуть магазин. Девушка объяснила это тем, что забыла снять кольца с пальцев, так как примеряла очень много всего. Не самое убедительное объяснение, но его хватило, чтобы не возбуждать уголовное дело. Дженнифер сделали предупреждение и отправили ее на пару недель в психиатрическую клинику.

Но после этого случая теннисный вундеркинд пустилась окончательно во все тяжкие. Полгода спустя Каприати оказалась втянута в историю с марихуаной. В номер мотеля в Майами, где жила Дженнифер, нагрянула полиция в поисках другой сбежавшей из дома девушки. Но вместо нее они обнаружили там теннисистку, еще нескольких молодых людей и марихуану. Пока полиция разбиралась с ними, вернулась и та самая сбежавшая девушка с наркотиками и парнем, курившим крэк. Но и в этот раз Каприати отделалась легким испугом и четырьмя неделями в реабилитационном центре.

Но, правда, вместо заголовков о золотой девочке и юном вундеркинде, СМИ теперь делали упор на том, что карьера спортсменки покатилась в тартарары. The New York Times написала так о произошедшем: «В одной ошибке от непоправимой трагедии», а Chicago Sun-Times назвала Каприати «идеальным примером перегоревшего спортсмена-вундеркинда».

Сама же спортсменка дала такой комментарий: «Я подавлена, мне было грустно, я чувствовала себя виноватой. Я была готова отдать все свои материальные блага за возможность быть с кем-то, кто любил меня саму, а не то, что у меня есть. То, что происходило у меня в голове, теннис, вся моя жизнь, семья, тренеры, друзья — все делало меня несчастной. Я неделю не вылезала из постели, все ненавидела, была в кромешной тьме. В зеркале я видела какую-то искаженную себя: страшную, толстую. Я хотела себя убить».

Пока СМИ пушили новость о завершении карьеры, отец спортсменки заявил, что его дочери просто нужно время. «Она проверяет всех: меня, ее мать, ее друзей. Она хочет посмотреть, как они отреагируют на нее, если она не будет играть в теннис», — сказал Стефано Каприати в интервью The New York Times.

Дженнифер Каприати. Фото Global Look Press

Камбэк

Все теннисное сообщество месяцами хоронило карьеру гениальной теннисистки. «Слишком дорого обошлось Дженнифер то, как ее толкали к вершине с самого начала. Нормального детства у нее, по сути, не было. Я смотрю на нее — и мне становится очень грустно. Ее все бросили — агенты, пресса, игроки и я в том числе. Это страшное испытание — получить столько внимания, успехов, адреналина, восторгов в столь нежном возрасте. А затем весь этот мир вдруг выскользнул у девочки из-под ног в долю секунды. Конечно, она оказалась в депрессии. Люди, которые так долго твердили ей о том, какая она великая, похлопывая по спине, в одночасье переключились на следующую восходящую звезду», — говорила в интервью ESPN Крис Эверт.

WTP бросилась менять правила, запрещающие игрокам до 18 лет участвовать во взрослых турнирах. «Нам не нужны дети-суперзвезды, которые через год оборачиваются катастрофой, — говорила член тренерской комиссии ITF Линн Ролли. — Это обрекает игроков на короткие карьеры, что нехорошо ни для них, ни для тенниса».

«Подросток проходит через ряд критических состояний и стадий эмоционального, когнитивного и физического развития, WTA Tour — это среда высоких ставок и высоких достижений, что для молодых людей тяжело вдвойне. Поэтому WTA и уделяет особое внимание переходу игроков-подростков на профессиональный уровень», — говорила представитель WTA Эми Байндер.

Дженнифер, несмотря на то что в нее практически никто не верил, нашла для себя новые цели и через почти полтора года после последнего появления на корте вернулась. Сначала казалось, что шансов никаких: неуверенная, скованная игра, места в четвертом-седьмом десятке мирового рейтинга, редкие игры в финалах, но Каприати доказала, что, если очень захотеть, можно сделать многое. Она совершила невероятный камбэк. Поиграв год на вторых ролях, она ворвалась во второй после возвращения в теннис сезон лучшей версией себя. Дальше были три победы на турнирах «Большого шлема», успех на Кубке федерации и титул первой ракетки мира.

Дженнифер Каприати. Фото Global Look Press

Недолго и счастливо

Очень хотелось бы закончить историю Каприати на ее успехе после реабилитации, но, к сожалению, это невозможно. В 2010 году СМИ снова выносили в заголовки слова «Каприати» и «наркотики». На этот раз инфоповодом стала госпитализация спортсменки.

Дженнифер уже окончательно закончила профессиональную карьеру, но, кажется, детские травмы ее не оставляют до сих пор. Экс-теннисистку привезли в больницу с передозировкой. Официальная версия: Джен не рассчитала с таблетками, прописанными ей врачом. Но от комментариев все члены ее семьи отказались. Зато близкий друг Каприати, Джастин Гимелстоб, косвенно подтвердил догадки о том, что Дженнифер не случайно переборщила с дозировкой. «У меня нет сомнений в том, что повышенное внимание к теннису и Уимблдону в эти дни ухудшило состояние Дженнифер», — сказал Джастин Гимелстоб ESPN.

И даже эта история не стала последней. Еще через три года Дженнифер напомнила о себе, когда напала на своего экс-бойфренда, Айвана Бреннэна, в спортзале и он вызвал полицию. За то, что спортсменка орала и толкала Айвана, она была отправлена на принудительные работы на 30 часов, а также обязана была провести 4 часа на курсах по управлению гневом.

Каприати явно очень скучно без внимания, поэтому через год после нападения она анонсировала свое возвращение на корт, и это в 38 лет. Причем цель была выступить на домашнем турнире «Большого шлема». Она активно выкладывала фотографии с тренировок, но дальше постов дело не пошло. Дженнифер научилась уже и без помощи СМИ периодически заявлять о себе. Так, например, она «поддержала» Марию Шарапову в своих социальных сетях следующими словами о мельдонии:

«И что это за препарат, который теперь запрещен? Может быть, мне следует начать принимать его и тогда я почувствую себя лучше? Если применение лекарства необходимо по медицинским показаниям, необходимо получить разрешение на его применение. Если это некритично, то и не надо его употреблять. Это не витамин!» — написала Дженнифер.

На самом деле от Каприати досталось не только Шараповой, но и бывшему президенту США Бараку Обаме. «Люди винят республиканцев? А как насчет одного человека, который не любит страну и хотел фундаментально перестроить ее?» — написала экс-теннисистка в своих социальных сетях. В общем, скучно Дженнифер точно не живет. Но все же жаль, что гениальный ребенок не смог справиться с ранним давлением «взрослой жизни» и до сих пор расхлебывает последствия.