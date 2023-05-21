Рыбакину освистали после победы над украинкой в Риме. Что это было?

Еще один организационный прокол на крупных теннисных турнирах.

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Финал

Елена Рыбакина (Казахстан, 7) — Ангелина Калинина (Украина, 30) — 6:4, 1:0, отказ

Бывшая россиянка Елена Рыбакина, выступающая ныне за Казахстан, впервые в карьере поднимается в топ-4 рейтинга WTA. Это стало возможным благодаря успеху чемпионки Уимблдона на крупном грунтовом турнире в Риме — второму в сезоне после трофея в Индиан-Уэллсе. В финале римского «тысячника» 23-летняя уроженка Москвы победила украинку Ангелину Калинину — соперница снялась во втором сете из-за травмы левого бедра. Из-за дождей начало матча сильно задержалось, а церемония награждения получилась чрезвычайно скомканной. Но самое большое недоумение вызвал свист трибун в тот момент, когда Елена покидала корт.

Нахожусь на пределе своих физических возможностей

Всего две недели назад в WTA полыхал скандал из-за того, что участницам женского парного финала на турнире в Мадриде Кори Гауфф, Джессике Пегуле, Виктории Азаренко и Беатрис Хаддад Майя ради экономии времени не позволили сказать речь после завершения поединка. Однако этот инцидент, видимо, ничему не научил организаторов. Во всяком случае, церемония чествования финалисток женского одиночного разряда в столице Италии тоже выглядела очень странно. Во-первых, не работал один из микрофонов. Во-вторых, ведущие запутались, и в какой-то момент называли Калинину Рыбакиной. Елене поначалу вообще забыли вручить трофей и исправились только несколько минут спустя.

Девушки в ходе торжественного мероприятия выглядели усталыми и потерянными. Ведь из-за дождя им пришлось ждать начала матча целых три часа, и в итоге финал завершился в полночь по местному времени. При этом сама игра продлилась чуть больше часа — в начале второй партии Ангелина, которая провела очень напряженные встречи в четвертьфинале и полуфинале, вызвала на корт врача и после долгого совещания отказалась от продолжения поединка. Были опасения, что Калинина устроит политический демарш. Однако на русскую девушку из Казахстана бойкот, видимо, не распространяется. Украинка поблагодарила Рыбакину за матч, обняв соперницу, и потом еще обнималась с ней для фото с кубками.

«Я чувствую, что нахожусь на пределе своих физических возможностей, — обращаясь к публике, пожаловалась Калинина, которая проводила первый в карьере матч подобного уровня. — Я начала матч, но не смогла продолжить. Я пыталась, но это было абсолютно невозможно. Тем не менее я горжусь своими успехами в эти две недели. Я боролась, несмотря на счет, любые погодные условия и соперников».

Ангелина Калинина и Елена Рыбакина. Фото Reuters

Хорошо справляемся с трудностями

«Конечно, рада титулу, — сказала Рыбакина на послематчевой пресс-конференции. — Хотя мне не хотелось заканчивать матч подобным образом. Надеюсь, c Ангелиной ничего серьезного, она сможет быстро восстановиться и продолжить успешные выступления. Тем не менее я горжусь тем, что могу поддерживать свой высокий уровень. Это непросто, учитывая расписание. Я думаю, что мы с моей командой хорошо справляемся с трудностями. Я вижу улучшения в своей игре, в том числе в плане физической готовности. Думаю, мы на правильном пути».

Что касается свиста по окончании церемонии награждения, то он, скорее всего, был адресован не Елене, а организаторам соревнований. Похоже, что они оказались совершенно неготовыми к переносам матчей из-за дождей. Причем инициатива об остановке поединков часто исходит не от судей и супервайзера, а от самих теннисистов, которым некомфортно играть на грунте в мокрую погоду.

Как бы то ни было, в ближайший понедельник Рыбакина наберет в рейтинге 5090 очков и поднимется с шестого на четвертое место, самое высокое в своей карьере. Впереди — только полька Ига Свентек, белоруска Арина Соболенко и американка Джессика Пегула. Причем именно Свентек, Соболенко и Рыбакину все чаще называют «большой тройкой» — лидерами текущего сезона в женском теннисе по количеству выигранным матчей. Для Елены нынешний титул — пятый в карьере. Напомню, что на первом в текущем сезоне турнире «Большого шлема» в Австралии она дошла до финала, где уступила Соболенко.